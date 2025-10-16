Ác mộng chấn thương

Hai tuần trước, Barcelona bước vào kỳ nghỉ quốc tế trong nỗi thất vọng nặng nề: thua PSG ở Champions League, rồi bị Sevilla quật ngã 4-1 tại La Liga theo kịch bản khó tin.

Khi ấy, Hansi Flick tin rằng thời gian tạm nghỉ sẽ giúp đội lấy lại hơi thở, hồi phục thể lực và tinh thần. Nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ tệ hơn.

Barca mất Lewandowski. Ảnh: Imago

Danh sách chấn thương của Barca đã biến thành cơn ác mộng. Ferran Torres, người vẫn còn gượng gạo trong trận Sevilla, nay lại dính căng cơ và có nguy cơ vắng mặt ở trận El Clasico.

Robert Lewandowski vốn bị tác động bởi tuổi tác giờ cũng gặp vấn đề cơ đùi. Lamine Yamal thì đã trở lại tập luyện với đội nhưng cũng chưa biết đã khỏi dứt điểm được chấn thương háng hay chưa.

Khi những cái tên ấy được cộng vào danh sách vốn đã quá dài gồm Gavi, Raphinha, Dani Olmo, Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Joan Garcia và Ter Stegen, Barca chẳng khác nào một bệnh viện di động. Gần 1/3 đội hình không thể ra sân, khi 10 ngày nữa là đến cuộc chiến với Real Madrid.

Đó là viễn cảnh không HLV nào muốn đối mặt, đặc biệt là Hansi Flick – người có tham vọng đưa Barca trở lại đỉnh cao trong mùa thứ hai làm việc.

Sau chuỗi trận khởi đầu khá hứa hẹn, đội bóng của ông giờ sa sút toàn diện: pressing lỏng lẻo, tấn công thiếu ý tưởng, còn thể lực thì cạn kiệt.

Càng trớ trêu hơn khi bộ phận thể lực của CLB, do Julio Tous đứng đầu, từng cam kết giảm một nửa số ca chấn thương so với mùa trước.

“Không thể loại bỏ hoàn toàn, nhưng chúng tôi có thể giảm 50% nếu duy trì công tác phòng ngừa mỗi ngày”, Tous khẳng định hồi tháng 10/2024.

Một năm sau, lời hứa đó tan thành mây khói. Barca của mùa thu 2025 đang phải sống cùng “đại dịch chấn thương” tồi tệ nhất trong nhiều năm.

Lamine Yamal trở lại sân tập với Barca nhưng chưa biết rõ liệu anh có đủ sung mãn chơi ở Siêu kinh điển. Ảnh: MD

Từ đầu mùa đến nay, gần như tuần nào phòng y tế của CLB cũng đón thêm bệnh nhân. Những chấn thương trải dài từ gân kheo, cơ đùi, đầu gối đến xương mu– phần lớn là chấn thương cơ học, vốn lẽ ra phải được ngăn ngừa nhờ các bài tập phục hồi và giãn cơ mà Tous từng tự hào.

Câu hỏi thể lực

“Chúng tôi không hiểu nổi”, một thành viên trong đội ngũ y tế được báo Sport dẫn lời. “Mùa trước mọi thứ rất ổn, cùng khối lượng thi đấu, cùng quy trình huấn luyện. Giờ thì cơ thể các cầu thủ phản ứng khác hẳn”.

Nhiều người cho rằng khối lượng tập luyện của Flick – vốn yêu cầu cường độ cao hơn Xavi – có thể khiến hệ thống phòng ngừa không kịp thích ứng.

Nhưng vị HLV người Đức khẳng định nguyên nhân không đơn giản như vậy: “Nếu vấn đề chỉ nằm ở thể lực, chúng tôi đã khắc phục được. Tôi nghĩ đây là sự kết hợp của nhiều yếu tố: lịch thi đấu dày, tâm lý mệt mỏi, thậm chí cả dinh dưỡng”.

Vấn đề là, Barca không có thời gian để phân tích. Sau kỳ quốc tế, đội sẽ lần lượt gặp Girona (21h15 ngày 18/10), Olympiacos rồi Real Madrid – chuỗi trận có thể quyết định nửa mùa giải. Trong hoàn cảnh đó, Flick buộc phải xoay xở với những gì còn lại.

Pedri – người hiếm hoi chưa dính chấn thương – đang phải chơi gần như trọn vẹn mọi trận đấu, và đã có dấu hiệu đuối sức. Các cầu thủ từ đội B có thể trở thành giải pháp tình thế.

Nỗi lo lớn nhất của Flick nằm ở hàng công. Không có Lewandowski, Barca mất điểm tựa ghi bàn. Ferran Torres và Raphinha đều vắng mặt, còn Lamine Yamal vẫn chưa thể chạy nước rút hết tốc độ.

Hansi Flick còn rất ít nhân sự trong tay. Ảnh: EFE

Điều đó khiến sơ đồ 4-2-3-1 trở nên chông chênh. Trong buổi họp kín trước khi các cầu thủ lên tuyển, ông nói thẳng: “Nếu không có ít nhất hai người trở lại trước El Clasico, chúng ta sẽ phải thay đổi cách chơi”.

Ở một góc khác, giới chuyên môn bắt đầu đặt câu hỏi về phương pháp tập luyện của Tous – người từng có mâu thuẫn với Xavi.

Liệu Barca có đang trả giá vì quá tin vào “khoa học phòng ngừa”? Hay chỉ đơn giản là họ đang bước vào chu kỳ suy giảm tự nhiên của các trụ cột từng phải cày ải quá nhiều?

Cho dù lý do là gì, hậu quả thì đã rõ. Một năm sau khi tự hào tuyên bố “giảm 50% chấn thương”, Julio Tous giờ đang phải nhìn đội bóng của mình vỡ vụn.

Hansi Flick, trong khi đó, cố giữ vẻ điềm tĩnh trong các buổi họp báo, nhưng ánh mắt ông nói lên tất cả: đây là giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi đặt chân đến Catalunya.