Trong nỗ lực cải thiện hàng công, đội bóng thành Manchester chi hơn 200 triệu bảng để đưa về bộ ba Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

MU cũng đẩy đi một vài cầu thủ tên tuổi, gồm Marcus Rashford, Jadon Sancho, Andre Onana và Rasmus Hojlund, với những bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải 2025/26.

Hojlund đang bay cao trong màu áo Napoli - Ảnh: Sempre

Trong số những cái tên vừa rời Old Trafford, không ai hồi phục phong độ nhanh như Hojlund - tiền đạo cập bến Napoli trong những ngày cuối phiên chợ hè.

Chân sút người Đan Mạch đã ghi được 2 bàn trong 4 lần ra sân tại Serie A và cũng hai lần nổ súng ở sân chơi Champions League.

Trên chương trình podcast Sacked in the Morning của BBC, Schmeichel bày tỏ quan điểm: "Nhìn những gì Hojlund đang làm ở Napoli cùng với De Bruyne và McTominay, thấy rõ khả năng ghi bàn của cậu ấy.

Tôi đã liên tục nói điều này suốt 2 năm qua. Rasmus Hojlund sẽ là tiền đạo ghi 25 bàn mỗi năm cho Manchester United. Nhưng anh ấy cần được bơm bóng thường xuyên.

MU để Hojlund ra đi dựa trên thống kê rằng anh ấy ghi ít bàn thắng mùa trước rồi đưa về Sesko cùng Matheus Cunha và Bryan Mbuemo.

CLB chi hơn 70 triệu bảng Anh cho Sesko, trong khi MU cần thêm một tiền vệ trung tâm chất lượng và cả người gác đền mới nữa.

Tại sao MU lại tuyển mộ thêm tiền đạo cắm, vị trí không quá cần thiết? Bởi vì người đứng đầu bộ phận tuyển dụng mới đến từ RB Leipzig - Christopher Vivell muốn tạo dấu ấn của riêng mình."