Real Madrid bước vào trận đấu với Villarreal bằng khí thế hừng hực. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, sức ép khủng khiếp liên tiếp dồn lên khung thành “Tàu ngầm vàng”.

Vinicius, Mbappe, Guler và tài năng trẻ Mastantuono liên tục khuấy đảo, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Villarreal cùng sự vô duyên trong khâu dứt điểm khiến hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng. Real thậm chí suýt ôm hận nếu không có pha cứu thua xuất thần của Courtois ở phút 41.

Mbappe và Vinicius cùng nhau tỏa sáng rực rỡ - Ảnh: RMCF

Sang hiệp 2, “cỗ máy tấn công” của Real thực sự bùng nổ. Phút 47, Mbappe kiến tạo để Vinicius mở tỷ số bằng pha dứt điểm chạm hậu vệ đổi hướng. Không dừng lại ở đó, phút 69, chính Vinicius mang về quả phạt đền và được Mbappe nhường cơ hội, để hoàn tất cú đúp.

Villarreal bất ngờ nhen nhóm hy vọng khi Mikautadze ghi bàn rút ngắn cách biệt 1-2 ở phút 73, nhưng chiếc thẻ đỏ của Santiago Mourino chỉ bốn phút sau đã chôn vùi tất cả.

Phút 81, Mbappe khép lại màn trình diễn bằng pha lập công của riêng mình sau đường chuyền dọn cỗ từ Brahim Diaz, ấn định chiến thắng 3-1.

Mbappe vẫn không ngừng ghi bàn cho Real Madrid - Ảnh: RMCF

Ba điểm quý giá giúp Real Madrid tạm vươn lên ngôi đầu La Liga với 21 điểm sau 8 trận, hơn Barcelona 2 điểm nhưng thi đấu nhiều hơn một trận. Một chiến thắng vừa kịch tính, vừa đậm chất khẳng định vị thế của “Kền kền trắng”.

Ghi bàn:

Real Madrid: Vinicius 47', 69' (pen) - Mbappe 81

Villarreal: Mikautadze 73'

Thẻ đỏ: Mourino 77'

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Courtois, Militao, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Guler, Mastantuono, Vinicius, Mbappe

Villarreal: Tenas, Mourino, Veiga, Marin, Cardona, Buchanan, Partey, Gueye, Moleiro, Oluwaseyi, Comesana