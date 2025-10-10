Vinicius Junior đã gửi lời xin lỗi tới Virginia Fonseca sau khi xuất hiện trong các tiêu đề báo chí vì nghi vấn ngoại tình.

“Tôi muốn công khai xin lỗi, với tất cả tấm lòng, vì tôi đã hiểu rằng mối quan hệ thực sự chỉ tồn tại khi có sự tôn trọng, tin tưởng và minh bạch”, Vinicius viết trên Instagram – nơi anh có 55,4 triệu người theo dõi.

Vinicius bị cáo buộc ngoại tình. Ảnh: EFE

Dù không phải là một “cặp đôi chính thức”, như Vinicius mô tả, Virginia xác nhận với tờ G1 rằng mối quan hệ giữa họ đã kết thúc sau khi cô nhìn thấy các ảnh chụp màn hình những cuộc trò chuyện giữa anh và người mẫu khác.

“Tôi không ngại thừa nhận rằng mình đã bất cẩn, rằng tôi đã không đáp lại một cách tốt nhất và khiến cô ấy thất vọng”, Vinicius thừa nhận.

Cầu thủ 25 tuổi chia sẻ: “Chúng ta đều trải qua những khoảnh khắc khiến bản thân phải suy ngẫm và trưởng thành hơn.

Gần đây tôi đã sống trong một tình huống khiến tôi phải nhìn lại chính mình, nhận ra những hành vi không đại diện cho con người mà tôi muốn trở thành, cũng như kiểu quan hệ mà tôi muốn xây dựng”.

Trong lời xin lỗi của mình, Vinicius ghi nhận những nỗ lực của Fonseca trong mối quan hệ: “Từ khi chúng tôi quen nhau, cô ấy đã 3 lần đến Madrid để gặp tôi, bỏ lại công việc, lịch trình và cuộc sống riêng chỉ để ở bên tôi. Tôi đã gặp một người mẹ đáng ngưỡng mộ, một người bạn đồng hành tuyệt vời”.

Anh ca ngợi: “Virginia là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ mẫu mực, và là người mà tôi dành nhiều tình cảm và sự tôn trọng”.

Ngôi sao Real Madrid kết thông điệp bằng hy vọng “bắt đầu lại từ đầu”: “Không nói dối, không cãi vã, không đeo mặt nạ. Với thật nhiều tình yêu, sự quan tâm và tôn trọng”.

Trong tháng qua, Virginia 3 lần đến Madrid thăm Vini. Ảnh: Instagram

Tính đến thời điểm này, Virginia – doanh nhân và người của công chúng, mẹ của 3 đứa con – vẫn chưa phản hồi lời xin lỗi công khai đó.

Mối quan hệ giữa Vinicius và Virginia bắt đầu từ tháng 9/2025. Cuộc chia tay diễn ra chỉ sau chưa đầy một tháng, ngay sau khi rò rỉ những tin nhắn riêng tư giữa Vini và người mẫu khác.

Theo Leo Dias, các tin nhắn này trùng với thời điểm Virginia đang ở nhà Vinicius tại Madrid.

Tuần này đầy khó khăn với Vinicius. Cùng với thông điệp xin lỗi, căn nhà của anh ở Madrid cũng bị cháy.

May mắn thay, Vinicius không có mặt tại nhà vì đang tập trung cùng đội tuyển Brazil, để đá giao hữu với Hàn Quốc (18h ngày 10/10) và Nhật Bản (17h30 ngày 14/10).