Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục bứt phá với chỉ số VN-Index tăng thêm khoảng 25,6 điểm (+1,4%), đóng cửa phiên giao dịch 13/1 ở mức 1.902,93 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này đạt mốc trên 1.900 điểm.

Trong năm 2025, VN-Index tăng hơn 40% lên gần 1.800 điểm, đứng thứ hai châu Á (sau Hàn Quốc) và vượt xa mức tăng của các chỉ số chính tại Mỹ.

Thanh khoản tăng vọt, đạt khoảng 46.000 tỷ đồng trên cả ba sàn, trong đó có gần 42.300 tỷ đồng trên HoSE.

Trong phiên 13/1, các cổ phiếu trụ cột phân hóa nhưng những mã ở nhóm dẫn dắt vẫn bứt phá, cùng với rất nhiều mã cổ phiếu vừa và nhỏ tăng, qua đó đã giúp thị trường đi lên mạnh mẽ và chinh phục đỉnh cao mới.

Một số mã cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tăng điểm sau khi bùng nổ trong các phiên trước đó. Vietcombank (VCB) tăng 1.300 đồng, lên 74.000 đồng/cp sau khi tăng trần trong phiên liền trước. VPBank (VPB) cũng tăng thêm 300 đồng, lên 30.500 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng khá ấn tượng sau khi đã đồng loạt tăng trần trong phiên 12/1.

Các cổ phiếu "họ Vin" vẫn ở quanh vùng đỉnh lịch sử. Ảnh: VIC

Cụ thể, hôm 13/1, Chứng khoán SSI (SSI) tăng thêm 300 đồng lên 32.750 đồng/cp. HCM tăng 1.350 đồng lên 25.500 đồng/cp. VIX vẫn tăng trần, thêm 1.550 đồng lên 24.400 đồng/cp. VPX tăng 1.200 đồng lên 30.600 đồng/cp.

Sau nhóm ngân hàng và chứng khoán, hôm 13/1, nhóm dầu khí bùng nổ trở thành tâm điểm chú ý với hàng loạt cổ phiếu tăng kịch trần như Petrolimex (PLX) và GAS.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” quay đầu tăng mạnh sau phiên giảm sàn trước đó. Nhóm cổ phiếu "họ Vin" vẫn ở quanh đỉnh cao kỷ lục mọi thời đại, cao gấp 3 đến 8 lần so với một năm trước đây.

Cổ phiếu Vingroup (VIC) do tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm Chủ tịch tăng 4.200 đồng, lên 167.900 đồng/cp, tương đương gần 340.000 đồng/cp nếu tính theo mức giá trước chia tách. So với mức 40.000 đồng/cp (chưa điều chỉnh) hồi đầu năm 2025, cổ phiếu VIC đã tăng khoảng 8,5 lần.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) tăng 3.800 đồng lên 134.000 đồng/cp. Cổ phiếu Vincom Retail (VRE) tăng 950 đồng lên 33.550 đồng/cp.

Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở mức 29,7 tỷ USD, xếp thứ 76 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh (so với khoảng 4 tỷ USD hồi đầu năm 2025).

Thị trường chứng khoán Việt Nam hút dòng tiền trong bối cảnh các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn. Thị trường bất động sản gần đây có tín hiệu chùng lại và nhiều người lo ngại Nhà nước sẽ quản lý chặt chẽ, qua đó giảm tình trạng đầu cơ. Lãi suất vẫn không cao. Thị trường vàng không có nhiều giao dịch và giá quá cao.

Nhiều tổ chức có dự báo tích cực, trên nền tảng dự báo kinh tế tăng trưởng, lợi nhuận doanh nghiệp tiếp tục cải thiện.

Giới đầu tư cũng kỳ vọng việc thị trường chứng khoán chính thức nâng hạng trong năm 2026 sẽ kéo dòng tiền hàng chục tỷ USD trong vòng 5 năm tới.