Thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) quay đầu giảm khá mạnh sau một đợt tăng cao trước đó. Chốt phiên giao dịch 26/1, chỉ số VN-Index giảm 27,07 điểm (-1,45%) xuống 1.843,72 điểm. Chỉ số VN30 giảm 45,48 điểm (-2,2%) xuống 2.032,28 điểm.

Sàn HoSE ghi nhận 264 mã giảm giá (trong đó 11 mã giảm sàn), 45 mã đứng giá và 73 mã tăng giá. Thanh khoản đạt hơn 32 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, chỉ số VN-Index tiếp tục giảm điểm sau khi đạt mức cao lịch sử hơn 1.912 điểm hôm 20/1. Dù vậy, từ đầu năm tới nay, chỉ số này vẫn tăng hơn 3,3%. Trong năm 2025, VN-Index tăng hơn 40% lên gần 1.800 điểm, đứng thứ hai châu Á (sau Hàn Quốc).

Trong phiên giao dịch 26/1, sắc đỏ lan rộng trên khắp thị trường chứng khoán với đa số các mã trụ cột giảm điểm mạnh, bao gồm các mã thuộc “họ Vin”. Cổ phiếu Vingroup (VIC) của gia đình nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm 5.500 đồng xuống 159.900 đồng/cp. Vinhomes (VHM) giảm 3.600 đồng xuống 118.900 đồng/cp. Vincom Retail (VRE) giảm 1.400 đồng xuống 31.000 đồng/cp.

Các cổ phiếu ngân hàng cổ phần tư nhân đều giảm giá khá mạnh. Các mã chứng khoán, bán lẻ, bất động sản, hóa chất… đều giảm. Cổ phiếu MBBank (MBB) giảm 850 đồng xuống 26.100 đồng/cp. Techcombank (TCB) giảm 850 đồng xuống 36.650 đồng/cp. VPBank (VPB) giảm 750 đồng xuống 27.750 đồng/cp.

Thị trường chứng khoán có phiên giảm sâu. Ảnh minh hoạ: Tùng Đoàn

Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang (DGC) giảm sàn, mất 5.100 đồng xuống 68.800 đồng/cp. Thế Giới Di Động (MWG) giảm 1.700 đồng xuống 84.100 đồng/cp. Masan (MSN) giảm 1.700 đồng xuống 77.300 đồng/cp.

Ở chiều ngược lại, 2 cổ phiếu ngân hàng cổ phần quốc doanh Vietcombank (VCB) và BIDV (BID) tăng khá mạnh thêm tương ứng 1.000 đồng lên 69.600 đồng/cp và thêm 1.700 đồng lên 52.500 đồng/cp.

Cổ phiếu ngành xăng dầu cũng diễn biến tích cực. GAS tăng trần thêm 7.000 đồng lên 107.800 đồng/cp. Petrolimex (PLX) tăng 2.400 đồng lên 57.000 đồng/cp.

Việc các cổ phiếu trụ cột giảm điểm mạnh đã khiến tài sản của các tỷ phú trên thị trường chứng khoán Việt Nam suy giảm nhanh theo. Theo Forbes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh từ mức 30 tỷ USD ghi nhận vào cuối năm 2025 xuống còn 24,1 tỷ USD tính tới ngày 26/1, tương đương xếp thứ 96 trên thế giới. Tài sản của nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo giảm từ mức 4,9 tỷ USD hồi cuối năm 2025 xuống 4,4 tỷ USD.

Mặc dù giảm nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn hút dòng tiền trong bối cảnh các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn và giá vàng cũng như bạc liên tục tăng lên các đỉnh cao lịch sử mới và có ít giao dịch. Lãi suất ngân hàng hiện cũng ở mức không cao.

Nhiều tổ chức có dự báo tích cực, trên nền tảng dự báo kinh tế tăng trưởng nhờ vào các tập đoàn tư nhân lớn và các tập đoàn Nhà nước. Giới đầu tư cũng kỳ vọng việc TTCK chính thức nâng hạng trong năm 2026 sẽ kéo dòng tiền vài chục tỷ USD trong vòng 5 năm tới.

VinaCapital vừa có báo cáo cho rằng, TTCK Việt Nam năm 2026 vẫn sẽ là điểm đến hấp dẫn trong khu vực nhờ mức định giá hiện còn thấp, trong khi dự kiến tăng trưởng lợi nhuận cao. Chính phủ được kỳ vọng sẽ có các cải cách và biện pháp hỗ trợ, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động phát triển bất động sản và ngân hàng. Dòng vốn ngoại được kỳ vọng sẽ quay trở lại.

Việc Chính phủ đẩy mạnh chi tiêu công sẽ mở ra cơ hội để nhiều doanh nghiệp trên sàn tăng trưởng.

Tín hiệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất có thể sẽ đẩy dòng tiền chảy sang các thị trường mới nổi triển vọng hơn.