Patrik Lê Giang (6,5 điểm): Dù không mắc lỗi trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua của đội nhà, nhưng thủ thành nhập tịch đã có một vài pha ra vào và phối hợp chưa thật sự nhịp nhàng với hàng thủ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Lê Giang vẫn mang lại điểm tựa tinh thần nhất định trong thời điểm sức ép từ Thái Lan gia tăng.

Phạm Xuân Mạnh (6 điểm): Thi đấu ở vị trí trung vệ lệch phải, Xuân Mạnh phải đối mặt với nhiều pha leo biên nguy hiểm của các chân sút Thái Lan.

Và chính Xuân Mạnh suýt khiến lợi thế dẫn 2-0 của đội nhà “bỏ sông, bỏ bể” với pha kéo người dẫn tới quả 11m ngay đầu hiệp 2. Rất may Kakana lại đá hỏng giúp tuyển Việt Nam thoát thua.

Nguyễn Thành Chung (6 điểm): Là chốt chặn ở trung tâm hàng phòng ngự, Thành Chung có nhiều pha giải nguy quan trọng nhưng cũng phải căng sức trước các pha hãm thành liên tục của Thái Lan.

Thành Chung và Patrik Lê Giang đá tròn vai. Ảnh: Hữu Hà

Đoàn Văn Hậu (7 điểm): Trở lại vị trí trung vệ lệch trái, Văn Hậu thể hiện bản lĩnh và sự máu lửa quen thuộc khi hỗ trợ phòng ngự kiên cường, tranh chấp mạnh mẽ và là điểm tựa đáng tin cậy ở hàng thủ.

Trương Tiến Anh (6 điểm): Đảm nhận hành lang cánh phải, Tiến Anh hoạt động năng nổ, tích cực lui về hỗ trợ phòng ngự và nỗ lực dâng cao khi có cơ hội.

Tuy nhiên, chính Tiến Anh cũng bỏ lỡ cơ hội ghi bàn đồng thời dẫn tới bàn thua thứ 2 trong trận chung kết lượt về.

Thành Long (6,5 điểm): Thi đấu tròn vai ở khu vực giữa sân, đóng góp tích cực vào khả năng thu hồi bóng và duy trì nhịp độ trước sức ép tuyến giữa của đội bạn.

Nguyễn Hoàng Đức (7,5 điểm): Mang băng đội trưởng, Hoàng Đức tiếp tục chứng tỏ vai trò nhạc trưởng không thể thay thế khi cầm nhịp lối chơi, điều tiết trận đấu khá ổn (đặc biệt trong hiệp 2) trước khi rời sân ở phút 80.

Hoàng Hên (7,5 điểm): Thi đấu linh hoạt trên hàng công, tạo ra nhiều pha xử lý kỹ thuật mang lại sự đột biến, gây không ít khó khăn cho hàng thủ Thái Lan, cũng là tác nhân khiến thủ môn đội bạn mắc sai lầm trước khi được rút ra nghỉ ở phút 68

Hoàng Hên là điểm sáng

Xuân Son (7 điểm): Tiếp tục là mối đe dọa thường trực với hàng thủ Thái Lan nhờ tì đè tốt và khả năng càn lướt mạnh mẽ. Sự hiện diện của anh tạo ra sức ép rất lớn, gián tiếp khiến hàng thủ đối phương bối rối và mắc sai lầm ở những phút cuối.

Đình Bắc (7 điểm): Chơi đầy tự tin và nhiệt huyết. Đình Bắc liên tục có những pha đột phá cá nhân táo bạo tạo ra sức ép liên tục lên hàng phòng ngự Thái Lan cho đến những phút bù giờ.

Đáng tiếc cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam lại không có bàn thắng đồng thời chơi cá nhân trong một số tình huống cần đồng đội hơn.

Phan Tuấn Tài (7 điểm): Vào sân sớm thay Văn Vĩ, Tuấn Tài đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trám vào khoảng trống bên cánh trái khi thi đấu điềm tĩnh, hỗ trợ phòng ngự chắc chắn và tích cực tham gia tấn công cũng như gián tiếp giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng

Nguyễn Hai Long (6,5 điểm): Vào sân thay Hendrio, Hai Long mang lại làn gió mới cho tuyến giữa nhờ sự cơ động và khả năng di chuyển rộng. Đáng tiếc cầu thủ người Quảng Ninh lại không thể có bàn thắng

Nguyễn Quang Hải (6,5 điểm): Sự xuất hiện của Quang Hải giúp Việt Nam giữ được sự chủ động trong việc kiểm soát bóng ở những thời điểm căng thẳng nhất của hiệp 2.

Nguyễn Tài Lộc (6,5 điểm): Vào sân thay Hoàng Đức ở 10 phút cuối, Tài Lộc tích cực tranh chấp, giúp duy trì sức ép để tuyển Việt Nam có được bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 90+4.

Văn Vĩ thi đấu ít phút không đánh giá

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