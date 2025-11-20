“Rõ ràng đây là trận đấu rất khó khăn với tuyển Việt Nam. Chúng ta chỉ có bàn mở tỉ số ở phút 68, lại từ một tình huống penalty, cho thấy các cầu thủ không có được phong độ cao. Thế trận của tuyển Việt Nam thiếu thứ quan trọng nhất là khâu ghi bàn, dù không phải không có cơ hội.

Theo tôi, trận này các cầu thủ Việt Nam vội vàng, hấp tấp trong các tình huống xử lý, không đủ điềm tĩnh để tận dụng thời cơ”, BLV Quang Tùng nhận xét về trận thắng vất vả 2-0 của tuyển Việt Nam trước Lào, trong khuôn khổ lượt về bảng F, vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Tuyển Việt Nam chơi bế tắc trước Lào. Ảnh: Hải Hoàng

Về cách bố trí đội hình, nhập cuộc của tuyển Việt Nam, theo BLV Quang Tùng, HLV Kim Sang Sik có quyết định hợp lý: “Nhân sự hay lối chơi như vậy là phù hợp vì dù sao tuyển Việt Nam cũng giành chiến thắng. Xuân Son quay trở lại ghi bàn có ý nghĩa nhưng chưa có phong độ tốt. Quả penalty không nói được nhiều điều. Các vị trí khác cơ bản HLV Kim Sang Sik sử dụng những phương án tốt nhất. Bóng đá giờ được thay 5 người nên kíp đá trước và sau khó phân biệt.

Hơn nữa Lào trận này đá khỏe, chủ trương phá lối chơi của tuyển Việt Nam nên trận đấu không thể dễ dàng được. Việc HLV Kim Sang Sik có những sự thay đổi người như vậy là hợp lý”.

Xuân Son chưa lấy lại được phong độ tốt nhất. Ảnh: Hải Hoàng

Nhiều ý kiến cho rằng Xuân Son nếu vào sân ngay từ đầu có thể giúp tuyển Việt Nam chơi tốt hơn, nhưng BLV Quang Tùng có quan điểm khác: “Tôi nghĩ là Xuân Son vào sân ở hiệp 2 là đúng. Tôi không dám chắc Xuân Son đá chính có tạo nên điều gì tích cực hơn không, nhưng vấn đề là phong độ của tiền đạo này không cao. Tôi cho rằng Xuân Son chỉ nên vào sân ở 30 phút cuối trận".

"Về cơ bản tuyển Việt Nam thắng, đạt được mục tiêu 3 điểm là được. Còn việc nhiều người nói chúng ta phải thắng đậm để đua hiệu số thì rất khó ở thời điểm này.

Việc thiếu nhân tố trẻ U22 chỉ là một phần, nhưng điều mấu chốt vẫn là phong độ không tốt của các cầu thủ hiện tại ở tuyển Việt Nam. Từ giờ tới tháng 3 các cầu thủ có giai đoạn tích lũy, vì thế phong độ sẽ tốt hơn", BLV Quang Tùng chốt lại.

Video tuyển Việt Nam 2-0 Lào (nguồn VTV):