Đội tuyển Việt Nam có bước thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA sau chiến thắng 2-0 trước chủ nhà Lào tối 19/11 tại lượt trận áp chót vòng loại Asian Cup 2027.

Với ba điểm giành được, thầy trò HLV Kim Sang Sik dù không được cộng thêm điểm số nào nhưng vẫn tăng một bậc, lên hạng 110 thế giới trong bảng cập nhật mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Xuân Son và Tuấn Hải giúp tuyển Việt Nam đánh bại Lào - Ảnh: Hải Hoàng

Tuyển Việt Nam tăng một bậc so với tháng trước

Ở khu vực Đông Nam Á, tuyển Việt Nam không phải đội duy nhất cải thiện thứ hạng. Thái Lan cũng thăng tiến một bậc, đứng ở vị trí 95 thế giới, tiếp tục giữ vững ngôi số một khu vực sau hai chiến thắng ấn tượng trước Sri Lanka (4-0) và Singapore (3-2). Đây là giai đoạn FIFA Days rất thành công với "Voi chiến”, khi họ được cộng tới 7,91 điểm.

Malaysia cũng ghi dấu với sự thăng hạng khi tăng hai bậc, lên 116 thế giới, nhờ chiến thắng 1-0 trước Nepal. Không chỉ cải thiện vị trí FIFA, "Hổ Mã Lai” còn củng cố ngôi đầu bảng F với 15 điểm tuyệt đối, hơn tuyển Việt Nam 3 điểm.

Cuộc chạm trán giữa hai đội vào tháng 3 năm sau vì thế trở thành trận chung kết thực sự của bảng F. Tuy nhiên, cơ hội vẫn rộng mở với Việt Nam, bởi Malaysia đang đối mặt nguy cơ bị xử thua 0-3 hai trận thắng Nepal và Việt Nam do liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị nghi dùng hồ sơ không hợp lệ.

Top 10 FIFA hiện tại

Ở top 10 thế giới, bảng xếp hạng chứng kiến sự đổi ngôi khi Bồ Đào Nha rơi xuống hạng 6 sau hai trận đấu thất thường, còn Brazil tận dụng thời cơ để vươn lên vị trí thứ năm.

Ngự trị ngôi số 1 FIFA vẫn là Tây Ban Nha với 1877.18 điểm, Argentina xếp ngay phía sau với 1873.33 điểm, Pháp đứng thứ 3 với 1870 điểm....

Highlights Lào 0-2 Việt Nam (nguồn: VTV)