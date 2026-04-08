Ngày 8/4, phiên sơ thẩm xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) tiếp tục phần xét hỏi.

Tại tòa, bị cáo Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) khai rằng bị cáo Lê Quang Thung từng trao đổi với mình về nội dung liên quan đến việc tiếp tục chuyển nhượng dự án, nhưng bị cáo chưa thống nhất và chỉ trả lời: “Để tụi em xem lại”. Đến kỳ họp tháng 4/2014, bị cáo mới chính thức có ý kiến về việc này.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, bị cáo Thuận cho biết chỉ gặp khoảng 2 phút, không có việc bàn bạc, trao đổi do thời điểm đó bị cáo đang họp.

Bị cáo Thuận trình bày thêm, bị cáo Loan chủ yếu muốn tìm hiểu về tình trạng pháp lý của dự án; còn việc đưa tiền hay xử lý công việc thì bị cáo Loan không liên quan.

Ông Thuận thừa nhận đã 2 lần nhận tiền, tổng cộng 45 tỷ đồng từ bị cáo Dừa. Sau khi nhận số tiền này, bị cáo Thuận đã chia cho 3 cá nhân tại Tập đoàn Cao su tổng cộng 2,5 tỷ đồng; còn 37,5 tỷ bị cáo giữ lại. Đồng thời, bị cáo khai tài sản nhà nước phải được thẩm định, đấu giá theo quy định nhưng đã không thực hiện, dẫn đến thất thoát hơn 500 tỷ đồng.

Về khắc phục hậu quả, bị cáo cho biết đã nộp lại toàn bộ số tiền 37,5 tỷ đồng nhận hối lộ và nộp thêm 1 tỷ đồng.

Theo cáo buộc, bị cáo Trần Ngọc Thuận đã đồng thuận, giúp bị cáo Lê Quang Thung hoàn thành việc bán khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai bị cáo Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) không qua định giá, đấu giá, gây thất thoát tài sản nhà nước. Bị cáo Thuận đã 2 lần nhận tổng số 45 tỷ đồng từ bị cáo Dừa.

Các cựu lãnh đạo Tập đoàn Cao su Việt Nam thừa nhận sai phạm

Trả lời HĐXX, bị cáo Huỳnh Trung Trực (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) khai tham gia chuyển nhượng dự án 39-39B Bến Vân Đồn từ tháng 5-9/2014. Sau khi có nghị quyết của HĐTV, bị cáo đã ký văn bản để hoàn tất.

Bị cáo Trực cũng thừa nhận có ký tờ trình về việc chuyển nhượng 1% cho Quốc Cường Gia Lai và không được hưởng lợi gì. Về thiệt hại, bị cáo không có ý kiến, đồng thời cho biết đã khắc phục 3,1 tỷ đồng và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Phạm Văn Thành (nguyên thành viên HĐQT Tập đoàn Cao su) khai không tham gia thành lập Công ty TNHH Phú Việt Tín, không tham gia việc đề ra chủ trương về giá, giảm giá hay thành lập công ty.

Bị cáo Nguyễn Công Tài (cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc Cao su Bà Rịa) khai làm việc theo chỉ đạo của bị cáo Lê Quang Thung, với nội dung UBND TP.HCM có chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án.

Bị cáo thừa nhận có ký một số văn bản nhưng không quan tâm nội dung, chỉ ký rồi để người khác xử lý.

“Bị cáo đã nộp tạm khắc phục hậu quả 1,5 tỷ đồng. Việc truy tố bị cáo là không oan sai, chỉ xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt”, bị cáo Tài trình bày.

Các bị cáo Lê Xuân Hòe (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Cao su, kiêm Chủ tịch HĐTV Cao su Đồng Nai), Nguyễn Thị Gái (cựu Tổng giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai), Nguyễn Văn Minh (cựu Trưởng phòng kế hoạch và đầu tư Cao su Đồng Nai) cũng thừa nhận hành vi sai phạm như cáo trạng và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.