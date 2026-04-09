Sau 2 ngày xét xử, hôm nay (9/4), phiên sơ thẩm đối với 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn (TPHCM) bước vào phần tranh luận.

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKS cho rằng, căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai tại tòa, có đủ cơ sở xác định: trong quá trình xử lý, sắp xếp khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, các bị cáo tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị liên quan đã vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; chuyển nhượng tài sản nhưng không định giá, đấu giá theo quy định.

Trong vụ án, bị cáo Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) với vai trò người đứng đầu đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận nhận 3 triệu USD, trong đó cá nhân nhận 1,2 triệu USD; thực tế đã hai lần nhận 200.000 đô la Singapore và 300.000 USD từ Lê Y Linh (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) nhằm chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 39-39B Bến Vân Đồn cho hai cá nhân này.

Ngoài ra, bị cáo Thung còn chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng khu đất từ tài sản công sang tư nhân không qua định giá, đấu giá, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 542 tỷ đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Như Loan (Tổng giám đốc, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Quốc Cường Gia Lai) dù nhận thức rõ khu đất 39-39B là tài sản nhà nước, vẫn tạo điều kiện, chuyển tiền giúp sức cho Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa mua khu đất không qua định giá, đấu giá, trái quy định. Sau đó, Linh và Dừa chuyển nhượng lại khu đất cho bị cáo Loan, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Các bị cáo đều nhận thức rõ quy định pháp luật nhưng vì tư lợi hoặc nể nang cấp trên đã gây thất thoát lớn cho nhà nước. Tuy nhiên, ngoài bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) đang bỏ trốn, 21 bị cáo còn lại đều ăn năn, thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả. Nhiều người có thành tích, được tặng bằng khen, giấy khen, nên đại diện VKS đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Lê Quang Thung 8–9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 6–7 năm tù về tội “Nhận hối lộ”; tổng hợp hình phạt từ 14–16 năm tù.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Như Loan, đại diện VKS đề nghị mức án 24–30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bị cáo Lê Y Linh bị đề nghị 5–6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và 3–4 năm tù về tội “Đưa hối lộ”; tổng hợp hình phạt 8–10 năm tù. Bị cáo Đặng Phước Dừa cũng bị đề nghị mức án tương tự cho hai tội danh này, với tổng hợp hình phạt 8–10 năm tù.

Bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) bị đề nghị 3–4 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM) bị đề nghị 30–36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

16 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 30–36 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 5–6 năm tù.