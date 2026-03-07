Liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường Nguyễn Chánh tối 6/3, Bệnh viện 19-8 Bộ Công an cho biết đã có nạn nhân tử vong.

Theo nguồn tin của PV VietNamNet, khoảng 19h cùng ngày, nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn được đưa vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu. Trong đó, một phụ nữ khoảng 50 tuổi được Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội đưa đến bệnh viện trong tình trạng đã tử vong ngoại viện. Nguyên nhân được xác định là đa chấn thương, chấn thương sọ não và chấn thương bụng kín.

Video vụ tai nạn:

Ngoài ra, bệnh viện còn tiếp nhận 4 bệnh nhân khác liên quan vụ tai nạn, được 115 đưa vào hoặc tự đến cấp cứu. Các nạn nhân này bị xây xước, chấn thương phần mềm và đang được theo dõi thêm khoảng 24 giờ.

Trước đó, khoảng 18h49 ngày 6/3, ông N.V.S. (SN 1960, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30A-536.XX lưu thông trên phố Nguyễn Chánh theo hướng Trần Duy Hưng.

Khi đến khu vực trước tòa nhà 10B Nam Trung Yên (phường Yên Hòa), chiếc xe bất ngờ mất lái, đâm liên hoàn vào 5 ô tô và 3 xe máy. Vụ việc khiến nhiều người bị thương và được đưa đi cấp cứu.

