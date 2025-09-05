Liên quan vụ việc nam thiếu niên bị hành hung dẫn đến co giật toàn thân, ngày 5/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phạm Quang Long (SN 2008) để điều tra về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 29/8, giữa Đ.H.Đ. (SN 2008) và L.S.H. (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh, Quảng Ninh) đã xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt tại căng tin Trường Cao đẳng Xây dựng và Công nghệ - xã hội thuộc tổ 2, khu Nam Trung, phường Vàng Danh.

Các đối tượng liên quan đến vụ nam sinh bị hành hung tại Quảng Ninh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh

Sau đó H. gọi thêm các đối tượng V.T.T. (SN 2008); B.G.B. (SN 2010); N.M.T. (SN 2009); N.D.Q. (SN 2009); T.N.A.P. (SN 2008); Phạm Quang Long (SN 2008); Đ.Đ.T. (SN 2008); V.Đ.D. (SN 2009, cùng trú tại phường Vàng Danh) để tìm Đ. giải quyết mâu thuẫn.

Đến khoảng 11h cùng ngày, nhóm của H. đã hành hung Đ. tại khu vực gần Trường Đại học Hạ Long (Quảng Ninh). Một số đối tượng còn sử dụng điện thoại quay phim, đăng tải lên các trang mạng xã hội để khoe “chiến tích”.

Hiện, Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.