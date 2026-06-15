Theo Công an TP Hà Nội, trưa ngày 15/6, đối tượng Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt) đã đến Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đầu thú.

Như thông tin đã đưa, tối 10/6, Nguyễn Tiến Lộc (SN 2003, trú tại phường Hai Bà Trưng) gặp bạn gái cũ là chị L. (SN 2005, trú tại phường Hai Bà Trưng) và anh P. (SN 2004, trú tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị) tại cây xăng Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam).

Trương Đức Hưng và Nguyễn Tiến Lộc tại hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Tại đây, hai bên đã xảy ra xô xát. Đến khoảng 23h cùng ngày, Lộc và Hưng tiếp tục gặp anh P. đưa chị L. về nhà ở phố Mai Hắc Đế. Thấy Lộc xông vào đánh, anh P. đã điều khiển xe máy chở chị L. bỏ chạy.

Khi đến số nhà 138 Lê Duẩn, Lộc và Hưng dùng điếu cày đánh nhiều lần vào vùng đầu anh P. Sau đó, các đối tượng điều khiển xe máy bỏ đi.

Đến chiều 13/6, Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bắt giữ Lộc.