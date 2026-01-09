Theo báo cáo số 12662 của Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính, trong năm 2026, việc sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong của các bộ, cơ quan trung ương, các sở, ngành ở địa phương và các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước sẽ tiếp tục được rà soát.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ, công chức còn thiếu. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Báo cáo nêu rõ việc các địa phương khẩn trương kiện toàn vị trí cán bộ, công chức còn thiếu, bảo đảm số lượng, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, kịp thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cán bộ, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ Nội vụ nêu rõ, các bộ, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm Kết luận số 226/2025 của Ban Bí thư về chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị. Các cơ quan liên quan cần triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mới về thu hút và trọng dụng nhân tài vào trong bộ máy hành chính, đổi mới phương thức đánh giá cán bộ, công chức, viên chức dựa trên năng lực và kết quả thực thi nhiệm vụ.

Báo cáo của Bộ Nội vụ nhắc việc tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm các quy định, kết luận của Bộ Chính trị về quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026, báo cáo cấp có thẩm quyền về kết quả thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026 và đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031 của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đề xuất điều chỉnh tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; xây dựng và hoàn thiện nghị định quy định về vị trí việc làm công chức.

Bộ Nội vụ cũng đề cập vấn đề nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, kịp thời cập nhật, quản lý thông tin của tất cả tài sản công; đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản công, trụ sở làm việc sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; rà soát toàn bộ tài sản công, trụ sở làm việc không sử dụng hoặc sử dụng kém hiệu quả, không đúng mục đích để xử lý theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương có liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tỉnh, xã, đặc khu; chủ trì, phối hợp với các địa phương bố trí kinh phí, hoàn thiện trụ sở trang thiết bị, phương tiện làm việc, xử lý trụ sở dôi dư bảo đảm điều kiện hoạt động ổn định, hiệu quả...