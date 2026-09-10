Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, gần sáng và sáng nay (10/9), không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía Đông Bắc của Bắc Bộ, sau đó đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 10/9, trời chuyển mát.

Ảnh hưởng không khí lạnh, miền Bắc và Trung Bộ mưa lớn. Ảnh: Hoàng Minh

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21-24 độ, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 10/9, có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất giảm 4-5 độ so với hôm qua, ở mức 27-30 độ; nhiệt độ thấp nhất xảy ra vào đêm 10 và sáng 11/9 với mức 22-24 độ, trời chuyển mát rõ rệt hơn.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp dải hội tụ nhiệt đới và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh, từ 10-11/9, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Ngày và đêm 10/9, Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Đáng lưu ý, cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm 11/9 và ngày 12/9, khu vực từ Nam Nghệ An đến TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 10/9/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ, từ trưa chiều gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ; từ gần sáng gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 24-28 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.