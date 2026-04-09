Ngày 9/4, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã lập biên bản xử phạt tài xế xe buýt Đ.Đ.H. (SN 1974, trú Hà Nội) về hành vi vượt xe sai quy định; mức phạt 5 triệu đồng, trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, trưa 8/4, ông H. điều khiển xe buýt BKS 29B-194.XX lưu thông đến Km417+600 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Phú Thọ) thì thực hiện hành vi vượt sai quy định, gây ùn tắc giao thông.

Tài xế xe buýt không chỉ vượt ẩu mà còn xuống xe tranh cãi với phương tiện đi đúng chiều. (Ảnh chụp màn hình)

Clip từ camera hành trình của một ô tô đi đúng chiều cho thấy, sau khi vượt ẩu, xe buýt do tài xế H. điều khiển đã lấn sang làn ngược chiều, cản trở phương tiện đối diện. Sau đó, tài xế cùng phụ xe xuống đường, xảy ra tranh cãi với người điều khiển ô tô.

Tại cơ quan công an, tài xế xe buýt thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do lo chậm giờ nên đã vượt sai quy định.

Đại diện Cục CSGT nhận định, hành vi của tài xế H. tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông; đặc biệt với phương tiện kích thước lớn như xe buýt, có thể ảnh hưởng đến nhiều người tham gia giao thông.