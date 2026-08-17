Bà P. (47 tuổi, quốc tịch Lào, có con học tại Việt Nam) đã quyết định lựa chọn Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để điều trị bệnh.

Khoảng 3-4 ngày trước khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau nhói vùng bụng dưới, kèm đau đầu, mệt mỏi và sốt. Khi các triệu chứng ngày càng tăng, bà đã quyết định đi từ Lào sang Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội để được thăm khám.

Các bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Kết quả khám lâm sàng ghi nhận tử cung của bà P. to tương đương thai khoảng 4 tháng. Siêu âm phát hiện nhiều nhân xơ ở thành trước và thành sau tử cung, nhân lớn nhất kích thước 77 x 66mm. Người bệnh được chẩn đoán đa u xơ tử cung (FIGO L2-5), gây đau bụng, cần can thiệp phẫu thuật.

Các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật mổ mở cắt tử cung hoàn toàn, bảo tồn hai buồng trứng nhằm loại bỏ triệt để các khối u, đồng thời duy trì chức năng nội tiết cho người bệnh.

Trong quá trình mổ, ê-kíp ghi nhận tử cung của bà P. có nhiều nhân xơ ở thân tử cung, trong đó một nhân xơ lớn nằm tại eo tử cung kích thước khoảng 7 x 8cm, vị trí khiến thao tác phẫu thuật trở nên phức tạp hơn do nằm gần các cấu trúc mạch máu và đường tiết niệu.

Bằng kỹ thuật phẫu tích, kiểm soát chặt chẽ các cuống mạch và bảo tồn tối đa các cấu trúc lân cận, ê-kíp đã hoàn thành ca phẫu thuật an toàn. Bệnh nhân sau phẫu thuật ổn định và đã xuất viện.