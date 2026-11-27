Thông qua các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, xã Bá Thước (Thanh Hóa) từng bước hoàn thiện hệ thống cầu, đường giao thông, tạo điều kiện cho đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xác định phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, xã Bá Thước đã chú trọng huy động, lồng ghép các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống cầu, đường, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân.

Trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo báo cáo của UBND xã Bá Thước, riêng năm 2025, trên địa bàn đã thực hiện 1,75km đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, nhiều công trình thủy lợi, trường học, nhà văn hóa thôn được đầu tư xây dựng, nâng cấp, góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới.

Xã Bá Thước tập trung đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, từng bước cải thiện điều kiện sinh hoạt, sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số

Trong năm 2026, địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Đối với dự án Cầu trung tâm đô thị Cành Nàng và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng đi tỉnh lộ 523D, UBND xã đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp còn lại chuyển tiếp từ năm 2025, với tổng diện tích đất thu hồi là 0,23 ha.

Địa phương cũng đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ dự án Nâng cấp hệ thống đường giao thông xã Ban Công, với diện tích 0,38 ha.

Việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong đi lại, vận chuyển nông sản mà còn tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ giáo dục, y tế, mở rộng cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh và du lịch cộng đồng.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để địa phương thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào miền núi.

Xã Bá Thước đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ, tỉnh lộ) được cứng hóa đạt 96,6%, phấn đấu nâng tỷ lệ này lên 98,5% vào năm 2027.

Để đạt được mục tiêu trên, chính quyền địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, ưu tiên hoàn thiện hệ thống giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tiến độ thực hiện và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được giao.

Bên cạnh đó, xã chú trọng tuyên truyền, vận động người dân thông qua hệ thống truyền thanh, các hội nghị và hoạt động của các tổ chức đoàn thể, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.

UBND xã Bá Thước cũng kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực hỗ trợ địa phương đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu, đặc biệt là giao thông, thủy lợi và nước sinh hoạt.

Thông qua việc triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cùng sự chủ động của chính quyền cơ sở, xã Bá Thước từng bước tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội bền vững, cải thiện điều kiện sống cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn.