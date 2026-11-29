Phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu bản địa và bản sắc văn hóa dân tộc, xã Bá Thước (Thanh Hóa) hướng tới phát triển ngành nghề nông thôn gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao.

Đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở miền Tây Thanh Hóa, những nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát tre, luồng không chỉ phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Việc gìn giữ, phát huy giá trị các nghề truyền thống gắn với nhu cầu thị trường và phát triển du lịch được xem là một trong những hướng đi giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, cải thiện thu nhập ngay tại quê hương.

Tại xã Bá Thước, nguồn nguyên liệu tre, luồng cùng bản sắc văn hóa của đồng bào Thái, Mường là những lợi thế để phát triển các sản phẩm thủ công mang đặc trưng địa phương.

Trong quá trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, UBND xã Bá Thước đã tổ chức rà soát nhu cầu, xác định đối tượng hỗ trợ, xây dựng kế hoạch triển khai các dự án, tiểu dự án phù hợp với điều kiện thực tế.

Phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu bản địa và bản sắc văn hóa dân tộc, xã Bá Thước hướng tới phát triển ngành nghề nông thôn gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao

Nguồn lực được tập trung cho các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, đào tạo nghề, nâng cao năng lực và truyền thông giảm nghèo.

Bên cạnh nguồn vốn ngân sách nhà nước, chính quyền địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động người dân tham gia các mô hình phát triển sản xuất, phát huy tinh thần chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo.

Đây là nền tảng để các hộ dân có điều kiện phát triển ngành nghề nông thôn, từng bước nâng cao giá trị sản phẩm và khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có.

Theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2027, xã Bá Thước tiếp tục phát huy tiềm năng vùng nguyên liệu tre, luồng, công nghiệp chế biến, dịch vụ và du lịch; nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, thúc đẩy liên kết từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó, địa phương tập trung triển khai Đề án phát triển du lịch sinh thái cộng đồng giai đoạn 2026-2030, tăng cường xúc tiến, liên kết và quảng bá điểm đến trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số.

Phát triển du lịch cộng đồng cũng mở ra cơ hội để người dân giới thiệu các sản phẩm thủ công, tổ chức trải nghiệm nghề truyền thống, đưa những vật dụng quen thuộc trong đời sống trở thành sản phẩm lưu niệm mang bản sắc dân tộc.

Thực hiện Nghị quyết số 46/2026/QH16 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035, xã Bá Thước đã chủ động kiện toàn tổ chức bộ máy chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

Địa phương cũng kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, hỗ trợ phát triển sản xuất, tập huấn nâng cao năng lực và kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Việc kết hợp chính sách hỗ trợ sinh kế với bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch và mở rộng thị trường tiêu thụ sẽ tạo thêm điều kiện để đồng bào gìn giữ nghề truyền thống, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.