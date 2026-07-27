Video: LiveNOW from FOX

Hãng thông tấn CNN và kênh NBC News dẫn tuyên bố của Cơ quan cứu hỏa thành phố Seattle cho hay vụ xả súng đã xảy ra lúc 18h tối 26/7 (giờ Mỹ) khiến 2 người thiệt mạng ngay ở hiện trường và 5 người bị thương. Hầu hết các trường hợp bị thương đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Một cảnh sát có vũ trang tại hiện trường vụ việc. Ảnh: LiveNOW from FOX

Trong tuyên bố đưa ra sau đó cùng ngày, Thị trưởng Seattle Katie Wilson tiết lộ các nhân viên an ninh đã bắt giữ 2 nghi phạm.

Trả lời phỏng vấn với CNN, các nhân chứng kể họ đã “nghe thấy 7-8 phát đạn, sau đó chứng kiến cảnh mọi người chạy tán loạn”. Hiện các cơ quan an ninh địa phương đang điều tra nguyên nhân vụ xả súng.