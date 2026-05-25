Kênh CBS dẫn thông tin từ lực lượng an ninh Mỹ cho hay nghi phạm thực hiện vụ nổ súng nhằm vào các nhân viên mật vụ Mỹ canh gác Nhà Trắng hôm 23/5 có tên Nasire Best, 21 tuổi, đến từ cộng đồng Dundalk ở bang Maryland. Đối tượng trên từng gây rối bên ngoài Nhà Trắng hồi tháng 6/2025.

Theo các tài liệu CBS thu thập, giữa năm ngoái, đối tượng Best từng tuyên bố trước mặt các nhân viên mật vụ Mỹ rằng bản thân “là Chúa Jesus và muốn bị bắt giữ”. Anh ta sau đó được đưa đi giám định tâm thần.

Các nhân viên an ninh Mỹ canh gác gần Nhà Trắng sau vụ xả súng hôm 23/5. Ảnh: CBS News

Một tháng sau, Best tiếp tục cố gắng xâm nhập vào Nhà Trắng. Lần này, các nhân viên mật vụ đã bắt giữ đối tượng và truy tố với tội danh xâm nhập bất hợp pháp vào tài sản liên bang ở thủ đô Washington. Tại phiên tòa, thẩm phán khi đó phán quyết buộc Best tránh xa các công trình của chính quyền liên bang.

Vào ngày 23/5, Best xuất hiện ở giao lộ giữa phố số 17 và Đại lộ Pennsylvania, “cầm theo một khẩu súng ngắn ổ quay và bắn vào trạm gác của các nhân viên mật vụ Mỹ bên ngoài Nhà Trắng”. Lập tức, các nhân viên an ninh bắn trả và vô hiệu hóa đối tượng.

Vụ đọ súng giữa Best và mật vụ Mỹ cũng khiến một người qua đường bị thương. Thông tin mới nhất từ các cơ quan an ninh Mỹ cho hay nạn nhân đã trải qua một ca phẫu thuật ngay trong ngày 23/5 và tình hình sức khỏe hiện đã ổn định.