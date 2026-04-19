Trang truyền thông RBC Ukraine cho hay một nghi phạm có vũ trang đã xông vào siêu thị giữa thủ đô Kiev vào tối 18/4, khiến một số dân thường có mặt ở đó bị thương, bắt cóc các con tin và cố thủ trong siêu thị này.

“Đơn vị phản ứng nhanh (KORD) thuộc lực lượng Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã vô hiệu hóa đối tượng trong cuộc đột kích vào siêu thị… Thảm kịch này đã khiến 6 người thiệt mạng và 14 trường hợp bị thương với các mức độ khác nhau. Theo điều tra ban đầu, nghi phạm thực hiện vụ xả súng có tên Dmytro Vasylchenkov, 58 tuổi, sinh ra ở Moscow, Nga”, thông tin từ cảnh sát Ukraine.

Các cơ quan an ninh Ukraine sau đó cho biết nghi phạm Dmytro khi thực hiện vụ việc “đã sử dụng một khẩu súng trường được đăng ký hợp pháp, không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào và phớt lờ lời khuyên của các nhà đàm phán”.

Cho đến nay, các điều tra viên Ukraine chưa thể xác định động cơ gây án của nghi phạm.