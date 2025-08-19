Real Madrid bước vào mùa giải mới trong mối hoài nghi, với bầu không khí khá căng thẳng: có rất ít thời gian chuẩn bị, chưa đạt đủ thể lực, thiếu vắng đến gần nửa đội hình. Bên cạnh đó là áp lực từ bên ngoài – kình địch Barca ra quân thuận lợi – thắng giòn Mallorca 3-0.

Jude Bellingham và Rudiger là 2 trong số 5 ngôi sao vắng mặt ở trận ra quân La Liga 2025/26 của Real Madrid. Ảnh: RM FC

Do tham gia tranh tài tại FIFA Club World Cup (vào đến bán kết – thua PSG 0-4), Real Madrid bị ‘đốt cháy’ giai đoạn tiền mùa giải, có cảm giác thuyền trưởng mới Xabi Alonso vẫn còn đang trong giai đoạn xây dựng đội.

Cựu tiền vệ Tây Ban Nha hướng đến khởi đầu suôn sẻ với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, tránh ‘dớp’ kém may cho các HLV nội ở Bernabeu, nhưng đang phải đối mặt quá nhiều thách thức.

Không chỉ là về việc đội chưa đạt thể lực, Xabi Alonso thậm chí còn thiếu đến 5 cái tên trong trận ra quân La Liga 2025/26, gồm 4 cầu thủ chấn thương là Jude Bellingham, Camavinga, Mendy và Endrick, cùng trung vệ Rudiger chịu án treo giò từ mùa trước.

Xabi Alonso cố gắng làm giảm sự lo lắng khi được cho nói với những người thân cận: “Real Madrid đang xây dựng một đội bóng mạnh mẽ và có tính cạnh tranh, nhưng chúng ta cần thời gian và sự kiên nhẫn”.

‘Ghế nóng’ ở Bernabeu luôn rất khắc nghiệt, Chủ tịch Perez không nương tay với bất cứ nhà cầm quân nào và luôn cần thành tích cụ thể.

Tại Real Madrid, bạn phải chiến thắng các danh hiệu lớn như La Liga và Champions League, Xabi cần 3 điểm (trong cảnh khó) đêm nay để có được niềm tin và sức chiến đấu phía trước.