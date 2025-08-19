MU để thua 0-1 Arsrenal, ra quân Ngoại hạng Anh 2025/26, với nhiều đồn đoán về tương lai của Andre Onana tại Old Trafford khi bị Ruben Amorim gạt khỏi danh sách thi đấu dù đã bình phục chấn thương và chọn Altay Bayındır bắt chính.

Amorim được cho nói thẳng với Onana rằng anh không nằm trong kế hoạch của ông ở MU. Ảnh: IMAGO

Thuyền trưởng người Bồ Đào Nha giải thích trước truyền thông, đó là một lựa chọn chiến thuật và ông không loại Onana khỏi đội hình MU.

Tuy nhiên, theo Fichajes, Ruben Amorim ở phía sau ‘hậu trường’ đã thẳng thừng nói với Onana rằng anh “không còn nằm trong kế hoạch của ông” ở Nhà hát của những giấc mơ.

Onana có ý định ở lại để chiến đấu cho vị trí của mình, nhưng Amorim “quyết định hành động quyết đoán” – gạch tên thủ thành Cameroon khỏi kế hoạch và muốn MU gấp rút mang về một người gác đền phù hợp với hệ thống của ông, tạo sự yên tâm nơi hàng thủ.

Nguồn trên cho biết, thuyền trưởng MU đã chọn được 2 ứng viên có thể thay thế Onana ở Old Trafford. Người đầu tiên là cái tên quen thuộc, Quỷ đỏ sớm muốn có từ đầu hè nhưng chưa được – nhà vô địch thế giới, Emiliano Martinez.

MU liệu có vượt được 'ải' Aston Villa để kịp có nhà vô địch thế giới trong những ngày cuối chuyển nhượng hè? Ảnh: Football Insider

MU đã cố gắng hỏi mượn thủ thành số 1 tuyển Argentina từ Aston Villa từ chối. Đối thủ Ngoại hạng Anh định giá Emiliano Martinez khoảng 40 triệu bảng.

Người thứ 2 nằm trong danh sách của Ruben Amorim là Senne Lamments của Royal Antwerp. Theo The Peoples Person, tài năng người Bỉ “bật đèn xanh” cho việc chuyển đến MU.

Vị trí thủ môn của MU là một vấn đề khá nan giải với Ruben Amorim, bởi thực tế Onana tuy được xác định là lựa chọn số 1 trong 2 mùa qua nhưng không tạo được sự yên tâm, mắc một số lỗi đáng trách. Amorim không thể tin tưởng anh, sau khi đến thay Erik ten Hag ngồi “ghế nóng” MU vào tháng 11 năm ngoái.

Altay Bayındır được tạo cơ hội, tuy nhiên cũng chẳng khá hơn, trong khi Tom Heaton đã quá già (39 tuổi).

Onana được đồn đoán gia nhập Saudi Pro League nhưng theo tin mới nhất từ The Sun, thủ thành này có thể vẫn có cơ hội chơi bóng ở cấp độ cao nhất tại châu Âu.

Lý do, đội bóng cũ Inter Milan đang xem xét đưa Onana trở lại Serie A. Với việc Yann Sommer sẽ bước sang tuổi 37 vào tháng 12 tới và hiện đang trong năm cuối hợp đồng, Nerazzurri cần một sự bổ sung và Onana là lựa chọn không tồi.