Real Madrid đã giành chiến thắng tối thiểu trên sân Getafe ở trận đấu muộn vòng 9, nhờ bàn duy nhất của Kylian Mbappe, để lấy lại ngôi đầu La Liga từ tay Barca. Tuy nhiên, không phải mọi thứ trên sân đều khiến Xabi Alonso hài lòng.

Với Xabi Alonso, việc một cầu thủ trẻ như Mastantuono thiếu tôn trọng đàn anh, công khai tranh cãi như thế này là điều không thể chấp nhận. Ảnh: Movistar

Theo MB, có một tình huống xảy ra mà vị thuyền trưởng Real Madrid thấy cần phải giải quyết triệt để: thái độ không biết trước – sau của sao trẻ Franco Mastantuono.

Đó là khoảnh khắc đội bóng áo trắng được hưởng một quả phạt trực tiếp ở đầu hiệp 2. Mastantuono muốn thực hiện, nhưng David Alaba đã cầm bóng nhận trách nhiệm.

Sao trẻ người Argentina không chấp nhận và một cuộc ẩu đả nhỏ đã xảy ra, với lời qua tiếng lại, buộc Militao phải can thiệp để tách Mastantuono và Alaba ra. Vài phút sau đó, sao trẻ 18 tuổi được Xabi Alonso thay ra, nhường chỗ cho Vinicius.

Xabi Alonso từng khen ngợi Mastantuono có rất nhiều phẩm chất cũng như nhiệt huyết, tinh thần cạnh tranh, nguồn năng lượng dồi dào,… nhưng theo nguồn trên, ở cầu thủ này có những hành vi thiếu chuẩn mực bắt đầu gây lo ngại cho BHL.

Militao phải can thiệp để tách sao trẻ Argentina ra. Ảnh: Movistar

Vị thuyền trưởng tin rằng, sự chuyên nghiệp và tôn trọng đồng đội là điều thiết yếu trong phòng thay đồ toàn sao như Real Madrid. Với Xabi, một cầu thủ trẻ không thể tranh cãi công khai với một đồng đội kỳ cựu. Bài học rút ra rất rõ ràng: tôn trọng là trên hết.

Vì thế, Xabi Alonso quyết định phạt Mastantuono, bằng cách để cầu thủ này ngồi dự bị một thời gian cho ‘thấm’, chịu sửa đổi để tránh tái phạm. Trước mắt ở Siêu kinh điển, Real Madrid đấu Barca vào 26/10 tới đây, tài năng Argentina sẽ ngồi ngoài xem đồng đội thi đấu, và tùy tình huống mà Xabi xem xét có cho anh vào sân hay không.