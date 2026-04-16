Về mặt lý thuyết, Real Madrid chưa hết cơ hội ở La Liga, nhưng ai cũng thấy việc Mbappe và đồng đội đoạt được chiếc cúp từ tay Barca là bất khả thi, với khoảng cách 9 điểm giữa 2 đội và cuộc chơi còn 7 vòng nữa.

Mbappe vẫn là người ghi nhiều bàn thắng nhất cho Real Madrid, nhưng anh không thể giúp đội chiến thắng danh hiệu. Ảnh: R.M

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng vừa bị Bayern Munich loại ở tứ kết Champions League, với tổng tỷ số 6-1 (thua cả 2 lượt trận: 1-2 và 3-4).

Nghịch lý ở chỗ, Real Madrid sở hữu một Kylian Mbappe xuất sắc, đạt hiệu suất ghi bàn cao, chỉ thành tích của đội là đi ngược lại so với lúc tiền đạo này chưa xuất hiện.

MB phán Mbappe đã làm “tê liệt” một đội bóng vô địch La Liga và Champions League – đội giành cú đúp danh hiệu trước khi chân sút Pháp đến.

Theo tờ này, sau 7 năm theo đuổi mới có được Mbappe, những tưởng anh sẽ khiến Real Madrid vốn lợi hại, trở nên “bất khả chiến bại”. Nhưng nào ngờ, từ chỗ là giải pháp lại thành vấn đề của gã khổng lồ La Liga. Anh là tay săn bàn số 1 nhưng lại thiếu những pha lập công lúc đội bóng cần nhất.

“Từ khi Mbappe đến Real Madrid, đội đã mất đi tính cạnh tranh. Cuộc chiến cái tôi giữa anh ấy và Vinicius là một phần nguyên do chính.

Kết quả, Real Madrid phải trải qua 3 đời HLV trong vòng 1 năm để tìm ra giải pháp. Nhưng đội vẫn không tiến bộ và Mbappe có vẻ không phải là cú hích mà đội bóng cần, bất chấp những bàn thắng anh ghi được”.

Mbappe sau 10 năm cho giấc mơ chinh phục Champions League. Ảnh: CBS Sports Golazo

Giữa những lời chê trách, mỉa mai Mbappe tiếp tục “trắng tay”, kéo theo cả vận này cùng Real Madrid, là những thống kê không thể chối cãi, được người ta liệt kê ra:

- Mbappe 7 năm ở PSG: Họ không vô địch Cúp C1.

- Năm đầu tiên PSG không còn Mbappe: Họ lập tức lên đỉnh châu Âu.

- 4 năm gần nhất của Real Madrid trước khi Mbappe đến: 2 chức vô địch Champions League, 2 lần vào bán kết.

- 2 năm với Mbappe trong đội hình Real Madrid: đều bị loại từ vòng tứ kết Cúp C1.

- 3 năm gần nhất của Real Madrid trước khi Mbappe đến: 2 danh hiệu La Liga.

- 2 năm có Mbappe: 0 danh hiệu La Liga (chưa chính thức nhưng ngày đó sắp đến).

- 5 trận Siêu kinh điển gần nhất trước khi Mbappe đến: Real Madrid thắng 4.

6 trận Siêu kinh điển gần nhất với Mbappe trong đội hình: Real Madrid thắng 1.