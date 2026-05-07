Harry Kane tiếp tục ghi bàn vào lưới PSG, tương tự như trận bán kết lượt đi khó tin diễn ra tại Paris hồi tuần trước. Tuy nhiên, pha lập công muộn màng ở phút 90+4 của anh là không đủ để giúp Bayern Munich làm cuộc ngược dòng trên sân nhà, Allianz Arena, sau khi chịu ‘gáo nước lạnh’ bởi bàn thắng sớm của Dembele ngay phút thứ 3.

Hòa 1-1 ở bán kết lượt về, Bayern thua chung cuộc 5-6 PSG sau 2 cuộc đấu, cay đắng nhìn các nhà đương kim giữ cúp tiến vào chung kết Champions League 2025/26, gặp Arsenal vào 30/5 tới đây tại Budapest (Hungary).

Bayern bị loại đau đớn, Harry Kane mắt đỏ hoe tiếc nuối. Ảnh: ESPN FC

Đây là lần thứ 6 liên tiếp ‘Hùm xám’ bóng đá Đức bị loại đau đớn ở vòng đấu loại trực tiếp, kể từ sau chiến thắng danh hiệu vào 2020.

Cụ thể, nhà vô địch Bundesliga có 4 lần bị loại ở tứ kết (2021, 2022, 2023, 2025), 2 lần bán kết (2024, 2026).

Điều đáng kể, trong 6 lần ấy, Bayern có đến 2 lần thua bởi PSG. Ở mùa giải 2020/21, họ hụt vé vì luật bàn thắng sân khách (hòa 3-3): PSG thắng 3-2 tại Allianz Arena và thua 0-1 lượt về).

Harry Kane trong nỗi thất vọng bày tỏ sau trận: “Thật khó chấp nhận được thất bại này. Hôm nay Bayern Munich đã có đủ cơ hội để giành lấy tấm vé chung kết Cúp C1 năm nay”.

Bayern Munich kiểm soát bóng vượt trội và tung ra 18 cú sút, nhưng mãi vẫn không thể xuyên qua hàng phòng ngự PSG, khi đội bóng của Luis Enrique chơi đầy vững vàng, chứng tỏ bản lĩnh của các nhà đương kim giữ cúp. Phải tới những phút bù giờ, Harry Kane gỡ hòa cho đội, nhưng từng đó là không đủ.

Theo Harry Kane thì PSG nhiều khả năng sẽ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch: “PSG nhỉnh hơn một chút trong trận chung kết với Arsenal”.

Về phần mình, đội trưởng tuyển Anh cùng Bayern hướng đến mục tiêu còn lại ở giải quốc nội, sau khi đã sớm vô địch Bundesliga: “Giờ tôi tập trung vào trận chung kết Cúp QG Đức. Chúng tôi có cơ hội giành cú đúp mùa này”.