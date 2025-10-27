Hai trận chung kết giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2025- Cup TV 360 khép lại vào chiều 27/10 chứng kiến màn lên ngôi của nam Đại học Giao thông vận tải (UTC) và Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU).

UTC chơi lấn lướt trong trận chung kết khu vực miền Bắc

Ở chung kết khu vực miền Bắc, UTC đánh bại Đại học Kinh tế- Đại học Quốc gia Hà Nội (UEB) 60-48. Dù UEB là nhà vô địch miền Bắc mùa trước, nhưng nhờ phong độ xuất sắc của Nguyễn Văn Trường- VĐV xuất sắc nhất vòng loại miền Bắc- và chuỗi ném 3 điểm liên tiếp, UTC đã chiến thắng một cách thuyết phục. UTC cũng là đội đầu tiên hai lần vô địch khu vực miền Bắc.

UTC trở thành đội bóng đầu tiên tại khu vực 2 lần vô địch

Trong khi đó, trận chung kết nữ, VNU vượt qua Đại học Sư phạm Hà Nội (HNUE) với tỷ số 36–25. VNU cũng sở hữu nữ VĐV xuất sắc nhất Vũ Mai Anh.

Như vậy, sau 13 ngày thi đấu liên tục từ 15-27/10 với 56 đội nam và 32 đội nữ, vòng loại khu vực miền Bắc đã xác định được 5 cái tên lọt vào VCK toàn quốc (3 nam, 2 nữ): UTC, UEB, NEU (nam) và VNU, HNUE (nữ). Các đội bóng này cùng chủ nhà Đại học Bách Khoa Hà Nội và các đại diện miền Trung và miền Nam đấu VCK toàn quốc diễn ra từ 6 đến 16/11.