Tại bảng A, Than Khoáng Sản Việt Nam gặp TP.HCM trong trận đấu mà họ rất cần điểm để hiện thực hóa tham vọng đi tiếp. Tuy nhiên, đội bóng vùng mỏ sớm phải nhận trái đắng ngay từ những phút đầu tiên. Phút thứ 10, hậu vệ Than Khoáng Sản Việt Nam phá bóng không tốt tạo điều kiện cho Phan Thị Trang xâm nhập vòng cấm. Cầu thủ của TP.HCM xử lý bóng gọn gàng trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc mở tỉ số trận đấu cho đại diện phía Nam.

TP.HCM vào bán kết. Ảnh: VFF

Phút 45+2, từ quả đá phạt góc chếch về bên phía cánh phải, Trần Thị Thu Xuân tung cú sút rất đẹp mắt nhân đôi cách biệt cho TP.HCM. Bước sang hiệp 2, Than Khoáng Sản Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng không thể có bàn thắng, đành chấp nhận thất bại 0-2 trước TP.HCM.

Ở bảng B, Thái Nguyên T&T chơi trên sân nhà và nhập cuộc đầy hứng khởi trước Phong Phú Hà Nam. Về cuối hiệp 1, Ngọc Minh Chuyên mở tỉ số trận đấu cho Thái Nguyên T&T. Nhưng về cuối hiệp 2, họ không thể giữ vững lợi thế và để Cao Thị Linh ghi bàn ấn định tỉ số hòa 1-1 cho Phong Phú Hà Nam.

Với kết quả này, Thái Nguyên T&T, Phong Phú Hà Nam và TP.HCM, Hà Nội I giành vé vào bán kết giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026.