Trận bán kết futsal châu Á 2026 chứng kiến màn lội ngược dòng ấn tượng của tuyển Iran trước Iraq. Dù hai lần bị đối thủ vượt lên dẫn trước trong hiệp một, đội đương kim vô địch vẫn cho thấy đẳng cấp vượt trội để giành chiến thắng chung cuộc 4-2, qua đó lần thứ 16 vào chơi trận chung kết châu lục.

ĐT futsal Iraq gây bất ngờ lớn tại giải năm nay - Ảnh: AFC

Iraq nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo khác biệt ở phút 10, khi Salim Kadhim cướp bóng rồi dứt điểm chính xác mở tỷ số.

Iran lập tức đáp trả bằng bàn gỡ của Mohammad Hossein Derakhshani, nhưng Iraq một lần nữa vươn lên dẫn trước nhờ cú đúp của Kadhim.

Trước giờ nghỉ, cú sút xa đẹp mắt của Behrooz Azimi giúp Iran cân bằng tỷ số 2-2, giữ vững thế trận.

Sang hiệp hai, Iran kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Phút 26, Hossein Tayebi tận dụng pha đá phạt góc để đưa Iran lần đầu vượt lên.

ĐKVĐ Iran thể hiện bản lĩnh - Ảnh: AFC

Những nỗ lực của Iraq không đủ xuyên phá hàng thủ kín kẽ, trước khi Iran ghi thêm bàn ấn định thắng lợi 4-2.

Ở chung kết ngày 7/2, Iran sẽ gặp Nhật Bản hoặc chủ nhà Indonesia, hướng tới danh hiệu futsal châu Á thứ 14 trong lịch sử.