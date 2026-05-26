Quảng Ninh:

Ngày 26/5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhiều xe 45 chỗ chở khách du lịch theo tour bị thủng lốp, không thể di chuyển.

Theo nội dung clip, 7 xe 45 chỗ đỗ qua đêm trên đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh bị thủng cả lốp trước lẫn lốp sau. Đây là các xe thuộc đoàn 10 xe phục vụ khách du lịch của một công ty lữ hành hoạt động gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Lốp xe bị thủng. Ảnh chụp màn hình

Tối 25/5, đoàn xe đỗ tại khu vực này vẫn bình thường. Tuy nhiên, đến sáng 26/5, khi kiểm tra, nhiều tài xế phát hiện lốp xe đã bị thủng. Người quay clip cho biết trong đêm có một đối tượng nghi đã đâm thủng lốp các xe, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, ông Đỗ Văn Tuấn (Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1) cho biết, hiện tại chưa thấy ai tới trụ sở để trình báo vụ việc. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội, chính quyền địa phương đã giao Công an phường Móng Cái 1 xác minh vụ việc.

7 xe 45 chỗ phục vụ khách du lịch bị đâm thủng lốp. Ảnh chụp màn hình

"Trong lúc nghỉ trưa, tôi thấy clip xuất hiện trên mạng xã hội nên lập tức giao cho công an xác minh. Nếu có thông tin chính thức, chúng tôi sẽ thông báo sau", ông Tuấn cho biết.

Bắt giam 3 bị can vụ hỗn chiến, đập phá ô tô do tranh chấp mua bán sầu riêng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố 8 bị can trong vụ rượt đuổi, đánh người, đập phá ô tô do mâu thuẫn mua bán sầu riêng.

Tạm giữ 3 người vụ ẩu đả, đập phá ô tô trước quán nhậu ở TPHCM Mâu thuẫn tình cảm, nhóm người xảy ra ẩu đả tại một quán nhậu ở TPHCM, sau đó dẫn đến việc đập phá ô tô gây náo loạn.