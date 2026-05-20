Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về việc đẩy nhanh triển khai lộ trình sử dụng xăng E10.

Đáng chú ý, cơ quan dự thảo đề xuất cho phép Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu và công bố giá cơ sở để thực hiện điều hành giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10 kể từ ngày 1/6/2026.

Công thức giá cơ sở xăng E10 được xác định theo quy định tại Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95 ngày 01/11/2021 và Nghị định số 83 ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Theo đó, các yếu tố hình thành giá cơ sở mặt hàng xăng E10 bao gồm: Giá xăng dầu thế giới do Bộ Công Thương xác định theo nguyên tắc tính bình quân theo số ngày có giá giữa hai kỳ công bố giá cơ sở của giá xăng RON95 được giao dịch trên thị trường quốc tế;

Giá ethanol nhiên liệu áp dụng trong công thức tính giá cơ sở xăng E10 do Bộ Tài chính xác định và thông báo với Bộ Công Thương áp dụng trong công thức tính giá cơ sở;

Chi phí đưa xăng từ nước ngoài về cảng Việt Nam, premium để tính giá xăng từ nguồn sản xuất trong nước, chi phí đưa xăng từ nhà máy lọc dầu trong nước về đến cảng, được áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng xăng RON95-III; lợi nhuận định mức, chi phí kinh doanh định mức áp dụng theo mức chi phí hình thành giá cơ sở của mặt hàng E5 RON92, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương xác định và thông báo bằng văn bản để Bộ Công Thương tính toán giá cơ sở theo quy định của pháp luật hiện hành.

Xăng E10 đang được bán tại nhiều cửa hàng xăng dầu ở nước ta. Ảnh: Tuấn Hùng

Khi có đầy đủ các yếu tố chi phí cho hoạt động kinh doanh xăng E10 theo quy định, hai bộ chủ trì phối hợp để tổng hợp, xác định và thông báo cho Bộ Công Thương tính toán giá cơ sở.

Thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời, trung thực, chính xác theo yêu cầu của liên Bộ Công Thương - Tài chính các số liệu phục vụ việc xác định các yếu tố cấu thành trong công thức giá cơ sở xăng dầu đối với mặt hàng xăng E10, bao gồm số liệu về ethanol nhiên liệu, tỷ lệ phối trộn, chi phí tiếp nhận, vận chuyển, tồn trữ, hao hụt và các chi phí hợp lý, hợp lệ khác. Đồng thời, các thương nhân đầu mối chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung báo cáo.

Kể từ ngày 1/6/2026, mặt hàng E10 RON95-III được xác định để thực hiện công bố giá cơ sở. Trước ngày 1/9/2026, Bộ Công Thương công bố mặt hàng tiêu dùng nhiều nhất thuộc nhóm mặt hàng nhiên liệu sinh học để thực hiện công bố giá cơ sở.

Dự thảo cũng nêu rõ Bộ Tài chính thực hiện nghiên cứu đề xuất điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường cụ thể cho mặt hàng xăng sinh học E5, E10... để tạo chênh lệch giá hấp dẫn giữa xăng sinh học và xăng khoáng.

Song song đó, nghiên cứu đề xuất các chính sách theo hướng khuyến khích phát triển ngành công nghiệp nhiên liệu sinh học, sử dụng xăng sinh học ổn định lâu dài.

Tại dự thảo tờ trình, Bộ Công Thương nhấn mạnh việc triển khai xăng sinh học E10 xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về bảo vệ môi trường, thực hiện cam kết giảm phát thải và thúc đẩy chuyển đổi xanh trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, giảm phụ thuộc vào nguồn cung xăng khoáng và nhiên liệu hóa thạch, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

Ngoài ra, việc triển khai lộ trình xăng sinh học phụ thuộc vào 3 yếu tố chính là nguồn cung E100, năng lực phối trộn xăng E5, E10 và hạ tầng phân phối xăng sinh học tới người dùng.

Nghị quyết nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến hạ tầng phối trộn xăng sinh học E10 để thúc đẩy triển khai nhanh lộ trình sử dụng xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc; tạo cơ sở pháp lý cho việc tính toán và công bố giá xăng E10.

Cùng với đó, tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý nhà nước; phân công rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai, bảo đảm quá trình chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học E10 được thực hiện đồng bộ, ổn định, không gây gián đoạn nguồn cung hoặc ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng dầu.

Bộ Công Thương cho biết, việc tiêu thụ xăng E5 từng đạt khoảng 40% thị phần bán lẻ xăng, tuy nhiên đã giảm còn 15-20%, do chênh lệch giá thấp và tâm lý người tiêu dùng. Bộ Công Thương cho rằng để xăng sinh học hấp dẫn hơn, cần tạo chênh lệch giá đủ lớn so với xăng khoáng, đồng thời đẩy mạnh truyền thông nhằm thay đổi tâm lý người tiêu dùng.