Đầu tư đường cao tốc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ tăng cường kết nối giao thông mà còn góp phần mở ra không gian phát triển mới, tạo động lực giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách vùng miền.

Ngày 21/11, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Đây là một trong 3 dự án cao tốc được Quốc hội thông qua chủ trương dịp này, cùng với cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên (địa phận tỉnh Sơn La) và Quảng Ngãi - Kon Tum.

Theo quyết nghị của Quốc hội, các dự án được đầu tư theo hình thức đầu tư công; chia làm các dự án thành phần. Sơ bộ tổng mức đầu tư các dự án hơn 162 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nguồn vốn hợp pháp khác.

Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong (Dự án) đầu tư khoảng 119km thuộc địa phận 2 tỉnh Lào Cai và Lai Châu.

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là 50.990 tỷ đồng, trong đó dự kiến bố trí khoảng 48.986 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và khoảng 2.004 tỷ đồng tương ứng khoảng 50% sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa phận tỉnh Lai Châu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Lai Châu.

Dự án đặt mục tiêu khởi công trong quý II năm 2027, cơ bản hoàn thành vào năm 2030 và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2031.

Góp phần giảm nghèo bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số và khơi thông các tiềm năng

Trước đó, ngày 7/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thừa ủy quyền của Thủ tướng đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư Dự án.

Từ nội dung tờ trình có thể thấy tính cần thiết cũng như cấp thiết của Dự án, trong đó có việc thực hiện mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển vùng miền, xóa đói giảm nghèo cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh nêu rõ: Các quốc lộ hiện hữu kết nối Lai Châu với trung tâm kinh tế vùng có quy mô nhỏ, tiêu chuẩn thấp, thường xuyên sạt lở vào mùa mưa lũ. Khi có đường cao tốc, thời gian di chuyển rút ngắn khoảng 50-60% so với thời gian di chuyển trên quốc lộ, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát huy tiềm năng của các địa phương.

Ngoài ra, dự án sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, từng bước hoàn thiện mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch. Đường bộ cao tốc với năng lực vận tải lớn, thuận lợi, tiện nghi, an toàn giữ vững vai trò chủ đạo quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Bên cạnh đó, đầu tư tuyến Bảo Hà - Lai Châu để bảo đảm hệ thống đường cao tốc bao phủ là 34/34 địa phương trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng Bộ Xây dựng, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Lai Châu là 17,24%, đứng thứ 2 toàn quốc. Đầu tư tuyến cao tốc sẽ tạo đột phá để khơi thông các tiềm năng, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của các tỉnh, thu hẹp khoảng cách phát triển với các địa phương khác.

Qua đó, thúc đẩy quá trình đô thị hóa, hình thành các khu đô thị, khu công nghiệp, khu thương mại dịch vụ mới dọc tuyến, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho các đồng bào dân tộc, tăng cường giao thương quốc tế qua các cửa khẩu như Tây Trang, Chiềng Khương, Lóng Sập, Ma Lù Thàng, Bờ Y.

Bên cạnh đó, dự án bảo đảm về quốc phòng, an ninh, bảo vệ biên giới và ứng phó các tình huống khẩn cấp. Với 265km đường biên giới của Lai Châu, các tuyến cao tốc được thiết kế ổn định, bền vững, khai thác thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết, tạo thêm các trục giao thông cơ động chiến lược, nâng cao khả năng cứu hộ, cứu nạn và ứng phó thiên tai.

Hạ tầng giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi.

Tạo động lực bứt phá

Có thể nói, việc thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, đoạn Bảo Hà - Tân Phong là dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa tuyến giao thông chiến lược này.

Quyết sách trên một lần nữa khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong việc ưu tiên nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo động lực bứt phá cho khu vực Tây Bắc nói chung và tỉnh biên giới Lai Châu nói riêng.

Người dân kỳ vọng, khi tuyến cao tốc hoàn thành, hạ tầng giao thông đồng bộ sẽ tạo cú hích mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực; thu hút các doanh nghiệp lớn đến đầu tư, đồng thời giúp nông sản, hàng hóa lưu thông thuận lợi về miền xuôi, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con.

Việc sớm đầu tư dự án được đánh giá là cấp thiết, nhằm cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và các nghị quyết của Đảng.

Bởi, hạ tầng giao thông có vai trò đặc biệt quan trọng đối với phát triển vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Với những địa bàn bị chia cắt do địa hình núi cao, giao thông khó khăn, một tuyến đường cao tốc mới có thể mở ra không gian phát triển, tăng cường tính kết nối với các địa phương khác.

Qua đó, phát huy hiệu quả các dự án đã và đang triển khai, tạo động lực lan tỏa để hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xóa đói giảm nghèo, đồng thời thu hút đầu tư vào du lịch, thương mại, công nghiệp chế biến và các lĩnh vực có lợi thế của địa phương.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại là một trong các đột phá chiến lược, trong đó bao gồm nội dung tập trung đầu tư, xây dựng các trục giao thông đường bộ cao tốc quan trọng.

Cùng với đó, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân trên 10%/năm cho giai đoạn 2026–2030 mà Đại hội XIV của Đảng xác lập, một vấn đề được chỉ ra là hạ tầng giao thông, đặc biệt là đường bộ cao tốc tiếp tục phải được đầu tư phát triển đi trước một bước, tạo không gian phát triển mới, là cầu nối rút ngắn khoảng cách vùng miền, giảm chi phí logistics và nâng cao sức cạnh tranh cho toàn bộ nền kinh tế.

Tính đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành 3.345km tuyến chính cao tốc, 458km nút giao và đường dẫn, vượt mục tiêu đạt 3.000km cao tốc trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 của Quốc hội, Chính phủ giao. Trong đó, riêng giai đoạn 2021-2025 đã hoàn thành, đưa vào khai thác khoảng 2.182km.

Đứng trước yêu cầu tăng trưởng hai con số, Việt Nam đặt quyết tâm thông suốt 5.000km đường bộ cao tốc vào năm 2030. Từ cột mốc 3.345 km đã hoàn thành, quy hoạch giai đoạn tới không chỉ hướng đến việc nối dài các tuyến mới mà còn tập trung nâng cấp, hoàn thiện các trục xương sống kinh tế, tạo bệ đỡ cho sự bứt phá toàn diện của nền kinh tế.