Bộ Nội vụ vừa có văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Vĩnh Long gửi trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa 15, liên quan đến biên chế công chức cấp xã và số lượng cấp phó tại các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Theo phản ánh của cử tri, sau khi sáp nhập từ 5 xã, xã Ba Tri có địa bàn rộng gấp nhiều lần, dân số và số lượng hồ sơ hành chính tăng mạnh, trong khi biên chế không thay đổi, dẫn tới tình trạng quá tải; nhiều công chức phải làm việc ngoài giờ. Cử tri đề nghị xem xét tăng biên chế cán bộ, công chức cấp xã, nhất là đối với các xã trung tâm, địa bàn rộng.

Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo

Ngoài ra, cử tri cũng bày tỏ băn khoăn về quy định tại Nghị định số 150/2025 quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó mỗi phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã chỉ được bố trí 1 phó trưởng phòng. Cử tri cho rằng quy định này là “rất mỏng”, khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trả lời kiến nghị, Bộ Nội vụ cho biết đang phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương xây dựng báo cáo đề xuất biên chế giai đoạn 2026-2031, trình Bộ Chính trị xem xét. Việc xác định biên chế cấp xã sẽ căn cứ vào vị trí việc làm, khối lượng công việc, quy mô dân số, diện tích và đặc thù địa bàn như miền núi, vùng cao.

Sau khi phương án biên chế giai đoạn 2026-2031 được phê duyệt, Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh Vĩnh Long chủ động bố trí, giao biên chế phù hợp, bảo đảm không làm tăng tổng số biên chế công chức được cấp có thẩm quyền giao.

Đối với kiến nghị về số lượng cấp phó, Bộ Nội vụ dẫn Nghị quyết số 332/2025 về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, nghị quyết quy định các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã được bố trí bình quân 2 cấp phó. UBND cấp xã được quyết định cụ thể số lượng cấp phó trong phạm vi quản lý, nhưng không vượt quá tổng số lượng theo quy định.