Hôm nay Đại hội thảo luận về dự thảo các văn kiện của Trung ương; đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng ra mắt Đại hội; thông qua nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự ngày làm việc thứ ba của Đại hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự Đại hội.

Trước đó, Chủ tịch nước Lương Cường đã tham quan gian trưng bày về thành tựu quốc phòng.

Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu dự Đại hội.

Ngày 1/10, Đại hội đã thảo luận đóng góp vào Báo cáo Chính trị của Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 và thực hiện một số nội dung quan trọng khác theo kế hoạch.

Trong phiên thảo luận, nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đã tập trung làm rõ kết quả, bài học kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng cho biết Báo cáo Chính trị phản ánh toàn diện thành tựu, kết quả nổi bật của nhiệm kỳ 2020-2025, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm quý báu.

Báo cáo cũng quán triệt quan điểm, chủ trương mới trong dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng và thực tiễn quân đội, làm cơ sở xác định 9 mục tiêu, 17 nhiệm vụ trọng tâm cùng 16 nội dung chương trình hành động cho nhiệm kỳ tới.

Đoàn Chủ tịch trong ngày làm việc thứ ba của Đại hội.

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2025-2030, các ý kiến nhất trí với phương hướng chung, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nêu trong Báo cáo Chính trị và các nội dung trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, các quyết sách phát triển đất nước và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương về “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa” tại phiên khai mạc. Cùng với đó, đi sâu, phân tích, làm rõ thêm đặc điểm tình hình tác động đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên từng nội dung trọng yếu.

Về phương hướng, mục tiêu xây dựng Quân đội, các ý kiến nhất trí cao với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, các ý kiến nhấn mạnh nội dung: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng, nhất là nhận định, đánh giá diễn biến phức tạp, mau lẹ của tình hình thế giới, khu vực gắn liền với sự hình thành thế giới đa cực, những toan tính chiến lược của các nước lớn; đề xuất các chủ trương, sách lược ứng phó hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Cùng với đó, phát huy nhân tố chính trị, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ, làm cho giá trị văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh, động lực xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội...

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với đặc thù quân sự, quốc phòng; xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ là một “chiến sĩ số”; triển khai các chương trình khoa học, công nghệ quy mô lớn, có tính chiến lược, phục vụ mục tiêu hiện đại hóa Quân đội...

Cùng ngày, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thay mặt Đoàn Chủ tịch đã điều hành nội dung đề cử, ứng cử, biểu quyết thông qua danh sách bầu đại biểu tham gia đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội dự Đại hội Đảng lần thứ 14.

Đại hội đã bầu 48 đại biểu (gồm 45 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết). Cùng với 15 đại biểu đương nhiên, Đảng bộ Quân đội có 63 đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.