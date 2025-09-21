Vụ tai nạn xảy ra vào ngày 16/9 vừa qua tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) và được đăng tải rộng rãi trên mạng xã hội.

Theo hình ảnh trong video ghi lại từ camera hành trình của chiếc xe con, tài xế đã cho xe di chuyển quá nhanh trên đoạn đường trơn trượt và trong điều kiện trời mưa.

Khi đang chạy ở làn số 1, chiếc xe bất ngờ bị mất lái và lao vào dải phân cách giữa, sau đó húc vào đuôi một xe ở phía trước. Chưa hết, chiếc xe này tiếp tục nhao lái sang phải rồi va vào lan can bằng bê tông ở bên phải đường trước khi dừng lại.

Nguyên nhân sơ bộ được cho là do mặt đường ướt và trơn khiến lốp xe mất độ bám, cộng thêm thao tác đánh lái ở tốc độ cao khiến xe rơi vào tình trạng trượt ngang (oversteer).

Các chuyên gia khuyến cáo, khi lái xe trong mưa, tài xế nên giữ tốc độ chậm hơn bình thường, hạn chế đánh lái hoặc phanh gấp, đồng thời giữ khoảng cách an toàn lớn hơn để kịp xử lý tình huống.

(Theo Newsflare)

