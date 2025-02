Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 1/2025, tổng lượng xe bán tải bán ra tại Việt Nam là 1.584 chiếc, giảm 33,7% so với tháng 12/2024 (với 2.388 chiếc). Số lượng xe bán tải chiếm khoảng 9% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng.



Ở phân khúc này, Ford Ranger vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới hơn 1.100 chiếc, thậm chí "vua bán tải" còn vươn lên dẫn đầu danh sách xe bán chạy của toàn thị trường ô tô Việt Nam (xe động cơ đốt trong) tháng đầu năm.

Vị trí thứ 2 phân khúc vẫn là cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai đối thủ đồng hương Toyota Hilux và Mitsubishi Triton. Trong tháng 1 vừa qua, Triton dù sụt giảm sâu doanh số nhưng vẫn xếp trên Toyota Hilux và chiếm giữ vị trí thứ 2. Trong khi đó, D-max vẫn xếp cuối cùng với lượng bán ra vỏn vẹn 57 chiếc.

Dưới đây là doanh số cụ thể các mẫu xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 1/2025:

1. Ford Ranger: 1.115 chiếc

Trong tháng 1 vừa qua, Ford Ranger có lượng bán ra 1.115 chiếc, giảm 30,5% so với tháng trước và giảm nhẹ 2,5% so với tháng 1/2024. Tuy vậy, doanh số trên vẫn giúp Ranger vươn lên xếp thứ 1 toàn thị trường trong tháng đầu tiên của năm mới.

Ford Ranger hiện có các phiên bản XL, XLS, XLT, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt nhập khẩu từ Thái Lan là Raptor. Giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Các phiên bản của Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

2. Mitsubishi Triton: 246 chiếc

Doanh số Mitsubishi Triton đạt 246 chiếc trong tháng 1, giảm 27,6% so với tháng trước nhưng tăng mạnh đến 65,1% so với cùng kỳ năm 2024. Tuy vậy, doanh số này vẫn giúp Triton vượt lên trên đồng hương Toyota Hilux để xếp thứ 2 trong phân khúc.

Mitsubishi Triton 2024 vừa ra mắt vào tháng 9/2024 với 3 phiên bản cùng sử dụng động cơ MIVEC 2.4L tăng áp, gồm 4x2 AT GLX giá 655 triệu đồng, 4x2 AT Premium giá 782 triệu đồng và 4x4 AT Athlete giá 924 triệu đồng. Mức giá này nhỉnh hơn bản cũ từ 5-19 triệu đồng.

3. Toyota Hilux: 166 chiếc

Toyota Hilux bán ra được 166 chiếc trong tháng 1/2025 vừa qua, giảm khá mạnh tới 55,7% so với tháng liền trước và tụt 1 bậc, xếp sau Mitsubishi Triton. Trước đó 1 năm, vào tháng 1/2024, mẫu bán tải này mới được Toyota đưa trở lại thị trường Việt Nam nhưng không ghi nhận bán ra được chiếc nào.

Toyota Hilux hiện tại trên thị trường Việt là bản nâng cấp giữa vòng đời. Mẫu xe bán tải này vẫn dùng động cơ 2.4L cũ cho 2 phiên bản thấp là 4x4 MT và 4x2 AT, đồng thời bổ sung thêm động cơ 2.8L cho phiên bản cao cấp nhất 4x4 AT Adventure. Giá bán của các phiên bản lần lượt là 668, 706 và 999 triệu đồng.

4. Isuzu D-Max: 57 chiếc

Isuzu D-Max vẫn tiếp tục "đội sổ" khi chỉ bán ra đúng 57 chiếc trong tháng 1 vừa qua, giảm 12 chiếc so với tháng 12/2024, tương đương giảm 17,4%. Tuy vậy, so với chính mình của 1 năm về trước (tháng 1/2024), mẫu bán tải của Isuzu đã tăng gấp 3 lần doanh số bán ra.

Isuzu D-Max hiện được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán từ 665-880 triệu đồng. Mẫu xe được trang bị động cơ dầu tăng áp 1.9L, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, có tùy chọn dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.

