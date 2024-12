Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) trong tháng 11/2024, tổng doanh số xe bán tải bán ra tại Việt Nam là 3.010 chiếc, tăng 12,35% so với tháng 10 (2.679 chiếc), chiếm 6,8% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong tháng (44.200 chiếc).

Dưới đây là doanh số các mẫu xe bán tải tại Việt Nam trong tháng 11:

1. Ford Ranger: 2.257 chiếc

Ford bán được 2.257 chiếc Ranger trong tháng 11, tăng 20% so với tháng trước (1.881 chiếc) và tăng 54,3% so với tháng 10/2023 (1.463 chiếc). Đây cũng là tháng thứ 3 liên tiếp "vua bán tải" tăng trưởng doanh số sau hai tháng 7 và 8 sụt giảm, đồng thời đạt kỷ lục tháng cao nhất từ trước đến nay.

Nguyên nhân của sự bật tăng doanh số trên của Ranger dễ thấy bởi chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ kéo dài đến hết tháng 11/2024 và người dân đã tranh thủ mua trong tháng cuối cùng để kịp nhận ưu đãi.

Nhờ kết quả trên, Ford Ranger vẫn tiếp tục dẫn đầu thị trường trong tháng 11 cũng như "bất bại" khi lũy kế 11 tháng năm 2024 đạt 15.904 chiếc, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023 (14.173 chiếc).

Ford Ranger 2024

Ford Ranger hiện có các phiên bản XL, XLS, XLT, Wildtrak, Stormtrak và mẫu đặc biệt nhập khẩu từ Thái Lan là Raptor. Giá bán xe dao động từ 659 triệu đến 1,299 tỷ đồng. Các phiên bản của Ranger có 2 tùy chọn động cơ là diesel 2.2L Turbo cho các phiên bản thấp và động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo cho các phiên bản Wildtrak, Stormtrak và Raptor.

2. Toyota Hilux: 339 chiếc

Toyota Hilux đã có tháng bán hàng chưa tốt khi chỉ tiêu thụ được 339 chiếc trong tháng 11, giảm 18 chiếc so với tháng 10 (357 chiếc), nhưng tăng gấp 37,66 lần so với tháng 11/2023 (9 chiếc). Mặc dù vậy, doanh số của Hilux vẫn đủ vượt qua đối thủ Mitsubishi Triton để leo lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng.

Tổng cộng doanh số sau 6 tháng xuất hiện của Toyota Hilux là 2.029 chiếc, tăng gấp 15,97 lần so với cùng kỳ năm 2023 (127 chiếc).

Toyota Hilux 2024



Toyota Hilux hiện tại trên thị trường Việt là bản nâng cấp giữa vòng đời. Mẫu xe bán tải này vẫn dùng động cơ 2.4L cũ cho 2 phiên bản thấp là 4x4 MT và 4x2 AT, đồng thời bổ sung thêm động cơ 2.8L cho phiên bản cao cấp nhất 4x4 AT Adventure. Giá bán của các phiên bản lần lượt là 668, 706 và 999 triệu đồng.

3. Mitsubishi Triton: 327 chiếc

Doanh số Mitsubishi Triton đã sụt giảm sau 2 tháng liên tiếp tăng trưởng. Cụ thể, trong tháng 11 đã có 327 chiếc Triton bán ra thị trường, giảm 17,6% so với tháng 10 (397 chiếc), nhưng tăng 48,6% so với tháng 11/2023 (220 chiếc).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Mitsubishi Triton đạt doanh số 2.347 chiếc, tăng nhẹ 4,77% so với cùng kỳ năm 2023 (2.240 chiếc).

Mitsubishi Triton thế hệ mới

Mitssuboshi Triton 2024 vừa ra mắt tháng 9/2024 với 3 phiên bản, gồm 4x2 AT GLX giá 655 triệu đồng, 4x2 AT Premium giá 782 triệu đồng và 4x4 AT Athlete giá 924 triệu đồng. Mức giá này nhỉnh hơn bản cũ từ 5-19 triệu đồng.

4. Isuzu D-Max: 87 chiếc

Dù tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng nhưng Isuzu D-Max là mẫu xe bán tải duy nhất duy trì đà tăng trưởng liên tục từ tháng 4 đến nay. Cụ thể, trong tháng 11 vừa qua, Isuzu D-Max bán được 87 chiếc, tăng 40,3% so với tháng 10 (62 chiếc), đồng thời tăng 22% so với tháng 11/2-23 (27 chiếc).

Lũy kế 11 tháng năm 2024, Isuzu D-Max đạt doanh số 490 chiếc, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm 2023 (472 chiếc).

Isuzu D-Max

Isuzu D-Max hiện được nhập khẩu từ Thái Lan với 3 phiên bản, giá bán từ 665-880 triệu đồng. Mẫu xe được trang bị động cơ dầu tăng áp 1.9L, công suất 150 mã lực và mô-men xoắn 350Nm, đi kèm hộp số tự động 6 cấp, có tùy chọn dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.

Bạn có đánh giá gì về các mẫu xe bán tải trên? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận bên dưới hoặc chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!