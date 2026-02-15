Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) vừa công bố, tháng 1/2026 vừa qua, thị trường ô tô trong nước tiêu thụ tổng cộng 2.541 chiếc xe bán tải các loại, giảm 13,2% so với tháng 12/2025 (với 2.929 chiếc). Nhóm xe bán tải đang chiếm khoảng 7% tổng lượng xe bán ra của toàn thị trường trong cả tháng.

Số liệu trên cho thấy, so với nhiều dòng xe khác như SUV/crossover, MPV hay sedan, dòng xe bán tải có tệp khách hàng khá hẹp. Đây cũng là phân khúc có sự phân tách rõ rệt nhất khi Ford Ranger vẫn tỏ ra không có đối thủ.

Trong tháng 1 vừa qua, "vua bán tải" vẫn thể hiện ưu thế tuyệt đối khi có lượng bán ra tới 1.854 chiếc, dù giảm 15,7% so với tháng trước nhưng tăng 66,3% so với cùng kỳ. Một mình Ford Ranger chiếm tới 73% tổng doanh số của phân khúc xe bán tải tại Việt Nam.

Thậm chí, "nhà vua" còn vượt tầm để đứng trong top 3 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong bán chạy nhất toàn thị trường tháng đầu tiên của năm 2026, xếp sau Mazda CX-5 và Mitsubishi Xpander.

Ford Ranger chiếm tới 73% lượng xe bán ra của cả phân khúc bán tải. Ảnh: FVN

Nếu như Ford Ranger tỏ ra "out trình" ở phân khúc xe bán tải thì cuộc tranh chấp vị trí á quân lại thu hút nhiều sự chú ý hơn, khi cả hai đối thủ đồng hương là Mitsubishi Triton và Toyota Hilux đều mong muốn hướng tới.

Tháng 1 vừa qua, Mitsubishi Triton có lượng bán ra đạt 442 chiếc, tăng 30% so với tháng 12/2025 (340 chiếc) và trở lại vị trí thứ 2 phân khúc. Trong khi đó, đối thủ Toyota Hilux lại giảm sút mạnh khi chỉ bán ra 128 chiếc, giảm tới 66,1% so với tháng trước.

Toyota Hilux 2026 mới được trình làng tại Việt Nam vào cuối tháng 1 vừa qua. Ảnh: TMV

Thậm chí, mẫu xe "ế ẩm" thường xuyên đứng cuối bảng và bị 3 cái tên còn lại bỏ xa là Isuzu D-Max còn suýt vượt qua đối thủ đồng hương Toyota Hilux với khoảng cách chỉ 11 chiếc. Cụ thể, trong tháng 1 vừa qua, có 117 chiếc D-Max được bán ra tại Việt Nam, tăng gần gấp đôi so với tháng trước đó (69 chiếc).

Ngoài 4 mẫu xe kể trên, phân khúc xe bán tải tại Việt Nam còn một số cái tên khác nhưng ít phổ biến hơn như Nissan Navara, Mazda BT-50, Jeep Gladiator hay RAM 1500. Tuy nhiên, các nhà nhập khẩu không công bố doanh số bán hàng cụ thể.

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) mới công bố chiều nay, tổng doanh số bán hàng của các thành viên VAMA trong tháng đầu tiên của năm mới 2026 đạt 36.875 chiếc, giảm 22% so với tháng 12/2025 nhưng vẫn tăng tới 95% (gần gấp đôi) so với tháng 1/2025. Trong khi đó, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công (HTV) bán ra thị trường 5.872 chiếc xe Hyundai trong tháng 1, giảm 12,4% so với tháng 12/2025. Còn hãng xe Việt Nam VinFast tiếp tục dẫn đầu thị trường khi bàn giao 16.172 ô tô điện các loại trong tháng 1, tăng 55% so với cùng kỳ năm ngoái.

