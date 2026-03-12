Xe xăng lai điện (hybrid) ngày càng được người Việt quan tâm nhờ khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với môi trường đô thị.

Trong bối cảnh giá xăng biến động và xu hướng "xanh hóa" giao thông rõ nét hơn, các mẫu xe hybrid cũng được hưởng lợi từ một số ưu đãi thuế, phí, giúp chi phí lăn bánh giảm và doanh số nhiều mẫu xe tăng trưởng đáng kể.

Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2026, dòng xe hybrid tiếp tục tăng trưởng mạnh tại thị trường Việt Nam với tổng doanh số đạt 1.982 chiếc, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm khoảng 6,2% tổng lượng ô tô du lịch bán ra.

Dưới đây là thống kê chi tiết 5 mẫu xe hybrid bán chạy nhất 2 tháng đầu năm 2026:

1. Suzuki XL7 Hybrid: 583 chiếc

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản khi một mình mẫu xe này chiếm tới 67,2% tổng lượng xe du lịch của Suzuki tại Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm 2026, đã có 583 chiếc XL7 Hybrid được bán ra thị trường, tăng tới 94% so với cùng kỳ năm 2025, đồng thời vượt qua các "đồng hương" để vươn lên dẫn đầu nhóm xe hybrid.

Suzuki XL7 Hybrid có lượng bán ra trong 2 tháng đầu năm tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ. Ảnh: Hoàng Hiệp

Từ cuối tháng 8/2024, XL7 nâng cấp mới chỉ có phiên bản hybrid, được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Suzuki XL7 Hybrid là phiên bản nâng cấp của XL7 trước đây với điểm nhấn lớn nhất là khối động cơ được hỗ trợ thêm bởi máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ. Động cơ này sản sinh công suất 103 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Giá niêm yết của XL7 Hybrid là 599,9 triệu đồng.

2. Toyota Corolla Cross HEV: 427 chiếc

Toyota Corolla Cross HEV được coi là "kẻ khai phá" dòng xe hybrid phổ thông, đồng thời là mẫu hybrid bán rất chạy trong nhiều năm gần đây tại Việt Nam. Trong 2 tháng đầu năm, đã có 427 chiếc Corolla Cross bản HEV được bán ra thị trường, đóng góp 84,7% doanh số chung của mẫu xe Toyota Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross được coi là mẫu xe bình dân đầu tiên tại thị trường Việt Nam có sử dụng động cơ hybrid (phiên bản 1.8HV) khi được đưa về nước từ tháng 8/2020. Ảnh: TMV

Đầu tháng 5/2024, Toyota Corolla Cross được làm mới với hai phiên bản V và HEV (bỏ phiên bản G) với giá niêm yết lần lượt là 820 và 905 triệu đồng. Đầu năm 2026 vừa qua, Toyota đã điều chỉnh giá bán của phiên bản HEV xuống 865 triệu đồng, giảm 40 triệu so với trước.

Phiên bản hybrid Corolla Cross HEV sử dụng động cơ 1.8L kết hợp với 1 mô tơ điện, cho tổng cộng suất 105 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

3. Toyota Innova Cross HEV: 293 chiếc

Mẫu xe MPV cỡ trung của Toyota bán ra được 943 chiếc trong 2 tháng đầu năm, trong đó có 293 chiếc thuộc phiên bản hybrid Innova Cross HEV, chiếm 31,1%. Trước đó, Toyota Innova Cross HEV chính là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025 khi có doanh số tới 3.021 chiếc.

Toyota Innova Cross HEV là mẫu xe hybrid bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: TMV

Toyota Innova Cross ra mắt thị trường Việt vào tháng 10/2023 với 3 phiên bản G, 2.0 V và 2.0 HEV (hybrid), giá bán lần lượt 730 triệu, 825 triệu và 1,005 tỷ đồng, tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia. Đầu năm 2026, phiên bản hybrid 2.0 HEV được điều chỉnh giảm 45 triệu, xuống còn 960 triệu đồng.

Innova Cross 2.0 HEV được trang bị hệ thống hybrid với động cơ xăng 2.0 công suất 150 mã lực, mô-men xoắn 188 Nm, kết hợp mô tơ điện công suất 111 mã lực, mô-men xoắn 206 Nm.

4. Honda HR-V RS e:HEV: 218 chiếc

Trong 2 tháng đầu năm 2026, Honda Việt Nam bán ra 218 chiếc HR-V phiên bản hybrid e:HEV, đóng góp xấp xỉ 24% doanh số của mẫu SUV cỡ B này.

Honda HR-V RS e:HEV mới được đưa về Việt Nam từ tháng 4/2025. Ảnh: HVN

RS e:HEV là phiên bản cao cấp nhất của Honda HR-V, chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam vào tháng 4/2025, được nhập khẩu từ Thái Lan. Ở phiên bản này, HR-V sử dụng động cơ 1.5L kết hợp với mô tơ điện, cho tổng công suất129 mã lực, mô-men xoắn 253 Nm.

Ngoài bản hybrid RS e:HEV có giá niêm yết 835 triệu đồng, Honda HR-V còn 2 phiên bản thuần xăng là G và L có giá bán lần lượt là 699 và 750 triệu đồng.

5. Honda CR-V RS e:HEV: 194 chiếc

Honda Việt Nam bán ra được 1.092 chiếc CR-V trong 2 tháng đầu năm 2026, trong đó có 194 chiếc hybrid, chiếm 17,8%.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2026, Honda Việt Nam đã chuyển sang lắp ráp xe CR-V hybrid tại nhà máy ở Phú Thọ với 2 phiên bản e:HEV RS (cao cấp) và e:HEV L (tiêu chuẩn) với giá bán 1,17 và 1,25 tỷ đồng.

Honda CR-V RS e:HEV vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam từ đầu năm 2026. Ảnh: HVN

Honda CR-V thế hệ mới ra mắt thị trường Việt Nam từ cuối tháng 10/2023 và đây cũng là lần đầu tiên phiên bản hybrid RS e:HEV được "chào sân".

Ngoài động cơ 1.5L tăng áp giống các phiên bản thuần xăng, ở bản hybrid RS e:HEV của mẫu xe crossover cỡ C này có sự hỗ trợ của 2 động cơ điện, sản sinh công suất tối đa 204 mã lực kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT.

(*) Danh sách trên được xếp hạng theo doanh số báo cáo của VAMA. Những mẫu xe nằm ngoài VAMA hoặc không công bố doanh số cụ thể sẽ không có tên trong bảng xếp hạng này.

