Sau giai đoạn mua sắm sôi động của tháng đầu năm 2026, thị trường ô tô Việt Nam bước sang tháng 2 với nhịp giảm quen thuộc do trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán. Sức mua chững lại nhanh chóng, đặc biệt ở nhóm xe phổ thông.

Phân khúc xe sedan cỡ B vốn là "nồi cơm" của nhiều hãng xe cũng không nằm ngoài xu hướng này khi ghi nhận tổng doanh số tháng 2/2026 chỉ đạt 1.648 xe, giảm tới 45,9% so với mức 3.115 xe của tháng 1.

Số liệu bán hàng từ Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA) và Hyundai Thành Công cho thấy toàn bộ các mẫu sedan cỡ B đều ghi nhận doanh số đi xuống. Tuy nhiên, mức sụt giảm giữa các mẫu xe không đồng đều, tạo nên những xáo trộn đáng chú ý trên bảng xếp hạng doanh số của phân khúc.

Dù doanh số giảm gần một nửa so với tháng trước, Toyota Vios vẫn tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu khi bán ra 615 xe trong tháng 2/2026. Lũy kế hai tháng đầu năm, mẫu sedan của Toyota đạt 1.733 xe, tạm thời đứng đầu phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam.

Dù là thế hệ cũ nhưng Toyota Vios vẫn được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn. Ảnh: TMV

Lợi thế về khả năng giữ giá, tính thực dụng cùng tệp khách hàng kinh doanh dịch vụ ổn định tiếp tục giúp Vios duy trì phong độ trong giai đoạn thị trường trầm lắng.

Xếp ngay sau Vios là Honda City. Mẫu sedan của Honda ghi nhận 458 xe bán ra trong tháng 2/2026, giảm 44,5% so với tháng trước. Doanh số cộng dồn hai tháng đầu năm của City đạt 1.283 xe, tiếp tục duy trì vị trí bám đuổi sát nút với đối thủ đến từ Toyota trong cuộc đua doanh số của nhóm sedan cỡ B.

Điểm sáng hiếm hoi của phân khúc trong tháng 2 gọi tên Mazda2. Với 286 xe giao tới tay khách hàng, Mazda2 chỉ giảm 12,8% so với tháng trước, mức giảm nhẹ nhất trong toàn phân khúc. Kết quả này giúp mẫu xe của Mazda bất ngờ vượt qua Hyundai Accent để vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng tháng.

Thiết kế trẻ trung, phong cách cùng mức giá dễ tiếp cận đang giúp Mazda2 duy trì sức hút khá ổn định trong nhóm khách hàng trẻ. Ảnh: Thaco

Tuy nhiên, tính lũy kế hai tháng đầu năm 2026, Mazda2 mới đạt tổng doanh số 614 xe nên tạm thời vẫn đứng sau Accent trên bảng xếp hạng chung của phân khúc. Dù vậy, thiết kế trẻ trung, phong cách cùng mức giá dễ tiếp cận đang giúp Mazda2 duy trì sức hút khá ổn định trong nhóm khách hàng trẻ.

Trong khi đó, Hyundai Accent lại có một tháng 2 không mấy thuận lợi. Doanh số của mẫu sedan Hàn Quốc giảm tới 59,2%, từ 669 xe của tháng 1 xuống còn 273 xe. Mức giảm sâu này khiến Accent rơi xuống vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng tháng, đánh dấu cú "trượt chân" đáng tiếc của mẫu xe từng nhiều lần dẫn đầu phân khúc.

May mắn, nhờ kết quả bán hàng khá tốt trong tháng đầu tiên, tổng doanh số của Hyundai Accent sau hai tháng đầu 2026 vẫn đạt 942 xe, qua đó tạm giữ vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh số theo năm của phân khúc sedan cỡ B.

Thiết kế quá góc cạnh khiến nhiều người tỏ ra không hào hứng với sự lựa chọn Hyundai Accent. Ảnh: HTV

Ở cuối bảng xếp hạng là Mitsubishi Attrage với 52 xe bán ra trong tháng 2. So với tháng trước, doanh số của mẫu xe này giảm tới 70,3%, mức giảm mạnh nhất trong phân khúc. Tính chung hai tháng đầu năm, Attrage mới đạt tổng cộng 227 xe.

Dù sở hữu lợi thế giá bán thấp gần nhất trong phân khúc cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt, Mitsubishi Attrage vẫn gặp khó trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ. Thiết kế đã lâu chưa được nâng cấp đáng kể, trong khi trang bị tiện nghi chỉ dừng ở mức cơ bản khiến mẫu xe này khó tạo sức hút trước những đối thủ ngày càng hiện đại.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành, sự sụt giảm mạnh của các mẫu sedan cỡ B trong tháng 2/2026 không phải là điều bất ngờ. Phần lớn khách hàng có nhu cầu mua xe phục vụ dịp Tết đã hoàn tất giao dịch từ tháng 1, khiến thị trường sau Tết rơi vào giai đoạn trũng doanh số quen thuộc hàng năm.

Dù vậy, sedan cỡ B vẫn được xem là “xương sống” của thị trường ô tô Việt Nam trong nhiều năm qua. Với mức giá phổ biến từ khoảng 400-600 triệu đồng, nhóm xe này phù hợp với số đông khách hàng mua xe lần đầu cũng như người kinh doanh dịch vụ vận tải.

Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh dành cho sedan cỡ B đang ngày càng lớn. Không chỉ cạnh tranh trực tiếp với nhau, các mẫu sedan cỡ B còn phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của các dòng xe gầm cao như SUV cỡ B hay MPV cỡ nhỏ, có mức giá tương đương nhưng mang lại không gian rộng rãi và tính đa dụng cao hơn. Xu hướng dịch chuyển sang xe gầm cao vì thế đang dần thu hẹp thị phần của nhóm sedan truyền thống trên thị trường.

