Ngày mai (1/10), Nghị định 119 quy định chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt chính thức có hiệu lực.

Theo đó, chỉ những chủ ô tô đã định danh và liên kết hợp lệ với phương tiện thanh toán mới được phép nạp tiền để sử dụng làn thu phí không dừng (ETC). Nếu không chuyển đổi, phương tiện có thể bị từ chối qua trạm ETC.

Tuy nhiên, theo số liệu báo cáo của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ, đến ngày 30/9, mới có hơn 3 triệu/tổng số 5,8 triệu tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Còn khoảng 2,8 triệu tài khoản giao thông chưa thực hiện kết nối, trong đó có gần 170.000 tài khoản của doanh nghiệp vận tải.

Các doanh nghiệp vận tải vẫn được sử dụng tài khoản thu phí để qua trạm BOT. Ảnh minh họa: N. Huyền

Trao đổi với PV VietNamNet, đại diện Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: “Qua ghi nhận phản ánh của các cá nhân, doanh nghiệp vận tải, Cục nhận thấy việc kết nối phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt với tài khoản giao thông còn tồn tại một số vướng mắc".

Thứ nhất, phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt (ví điện tử, thẻ tín dụng, uỷ nhiệm chi…) của doanh nghiệp khi kết nối với tài khoản giao thông gặp nhiều khó khăn hơn so với cá nhân, do ví điện tử cho doanh nghiệp chưa được cung cấp rộng rãi.

Thứ hai, thẻ tín dụng của doanh nghiệp kết nối với tài khoản giao thông phải chịu phí cao (1-2%), gây tốn kém. Thứ ba, phương án uỷ nhiệm chi chưa đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng (<200ms).

Đáng chú ý, một số cá nhân, đặc biệt là người nước ngoài, gặp khó khăn trong việc định danh cá nhân để kết nối tài khoản giao thông với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

Trước thực tế này, nhằm tháo gỡ khó khăn, tránh ùn tắc tại trạm thu phí, không làm gián đoạn hoạt động vận tải đường bộ, ảnh hưởng đến việc vận chuyển, cung ứng hàng hóa thiết yếu trong thời điểm mưa bão phức tạp, Cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ và các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT.

Theo đó, Cục yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiếp tục cho phép sử dụng tài khoản thu phí của cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp thay thế cho phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để kết nối với tài khoản giao thông đến trước ngày 31/12/2025, trong thời gian hoàn thiện giải pháp cho doanh nghiệp.

“Các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán tiền sử dụng đường bộ cần chủ động phối hợp với VEC và các nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án BOT xây dựng kịch bản, phương án xử lý sự cố có thể xảy ra; tăng cường nhân sự trực tiếp tại các trạm thu phí để hướng dẫn, hỗ trợ chủ phương tiện trong việc kết nối tài khoản giao thông với các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định”, đại diện Cục Đường bộ nhấn mạnh.

Được biết, Cục Đường bộ Việt Nam vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức trung gian thanh toán để tháo gỡ vướng mắc về phí dịch vụ và giải pháp kết nối, nhằm đáp ứng tốc độ xử lý của hệ thống thu phí điện tử không dừng.