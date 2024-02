Sáng 6/2, Công an TP Hải Phòng phát đi thông tin, Trạm CSGT Quang Trung thuộc Phòng CSGT Công an TP vừa quyết định xử phạt tài xế xe khách chở vượt gần gấp đôi số người so với quy định.

Trước đó, vào đêm 4/2, trên Quốc lộ 10 (đoạn thuộc địa bàn xã Quang Trung, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Trạm CSGT Quang Trung kiểm tra xe khách giường nằm BKS: 18B-02538, loại xe 41 chỗ nằm.

Công an phát hiện xe khách 41 chỗ nhồi nhét 81 người. (Ảnh: Công an TP Hải Phòng)

Xe khách trên do tài xế Vũ Văn T. (cũng là chủ xe) điều khiển, chạy tuyến cố định Hải Hậu (Nam Định) - Móng Cái (Quảng Ninh), thuộc nhà xe Thuận Thảo.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe nhồi nhét đến 81 người, vi phạm nghiêm trọng về an toàn giao thông.

Căn cứ mức độ vi phạm, Trạm CSGT Quang Trung đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 20 triệu đồng, buộc nhà xe chuyển hành khách sang phương tiện khác. Đồng thời, yêu cầu lái xe phải cam kết không tái phạm.