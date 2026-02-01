Tờ Yomiuri Shimbun ngày 31 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro mới đây đã có màn giao lưu bóng bàn thân thiện với người đồng cấp Hàn Quốc Ahn Gyu-back.

Trước đó, hai bộ trưởng đã có cuộc hội đàm chính thức kéo dài khoảng 55 phút tại căn cứ quân sự Yokosuka ở tỉnh Kanagawa, Nhật Bản. Sau khi kết thúc cuộc gặp, ông Koizumi và ông Ahn đã di chuyển tới một căn phòng được chuẩn bị sẵn cho trận đấu bóng bàn. Hoạt động này là ý tưởng của Bộ trưởng Koizumi khi ông biết người đồng cấp Hàn Quốc rất yêu thích môn thể thao này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và Hàn Quốc giao hữu bóng bàn. Video: First Post

Ngay khi cầm vợt, hai bộ trưởng đã nhanh chóng cởi cà vạt và áo vest để có thể vận động thoải mái nhất. Bộ trưởng Ahn là người giao bóng trước và loạt đánh đầu tiên kết thúc sau 9 pha đánh qua lại. Ở lượt tiếp theo, hai bộ trưởng đã đánh qua lại 16 pha liên tiếp trước khi bóng chạm lưới. Kết quả của 4 lượt giao lưu ngắn là 2-2.

"Chúng tôi cố gắng kéo dài các lượt đánh bóng mà không đặt nặng vấn đề thắng thua. Đây là hoạt động thể hiện cam kết duy trì hợp tác quốc phòng tích cực giữa Nhật Bản và Hàn Quốc", ông Koizumi cho biết.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Ahn tiết lộ đây là lần đầu tiên ông chơi bóng bàn với một bộ trưởng quốc phòng khác, dù bản thân tập luyện môn thể thao này hàng ngày.

Theo giới quan sát, đây là hoạt động đánh dấu "chuỗi ngoại giao mềm" giữa Tokyo - Seoul, nối tiếp màn biểu diễn trống chung giữa Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung hồi tháng trước.