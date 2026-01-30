Báo Korea Herald ngày 30/1 cho biết, báo cáo mới đây của Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Hàn Quốc và Nhật Bản vào danh sách bị giám sát thao túng tiền tệ, với lý do "cần chú ý đến các hoạt động tiền tệ và chính sách kinh tế vĩ mô".

"Báo cáo đã xem xét và đánh giá các chính sách của các đối tác thương mại chính, chiếm khoảng 78% tổng kim ngạch thương mại hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Theo Đạo luật Thúc đẩy thương mại được ban hành năm 2015, Mỹ đánh giá các chính sách kinh tế vĩ mô và tỷ giá hối đoái của 20 quốc gia hàng đầu mà đất nước giao dịch nhiều nhất và chỉ định các quốc gia cần phân tích chuyên sâu hoặc giám sát nếu chúng đáp ứng một số tiêu chí nhất định", Bộ Tài chính Mỹ giải thích.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh, cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ để xem liệu các đối tác thương mại có đang thao túng tiền tệ thông qua các biện pháp can thiệp ngoại hối và các chính sách, hoạt động phi thị trường để giành lợi thế cạnh tranh hay không. Bộ Tài chính Mỹ cũng đã gửi tuyên bố chung tới Hàn Quốc và Nhật Bản, qua đó tái khẳng định cam kết tăng cường tham vấn sát sao về các vấn đề ngoại hối và không thao túng tỷ giá hối đoái.

Trước diễn biến này, Nhà Xanh ngày 30/1 đã yêu cầu các cơ quan quản lý tài chính của Hàn Quốc duy trì liên lạc với Bộ Tài chính Mỹ để làm rõ những vấn đề về chính sách tiền tệ.

Chính phủ Nhật Bản hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về động thái của Mỹ. Song, các chuyên gia tài chính của quốc gia châu Á này cho rằng "việc thặng dư thương mại và thặng dư cán cân vãng lai cao hơn tiêu chuẩn của Washington" là lý do khiến Tokyo bị đưa vào danh sách giám sát.