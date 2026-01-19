Trang Kyodo News đưa tin, tại cuộc họp báo tổ chức ngày 19/1, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi nói rằng bà sẽ giải tán Hạ viện vào ngày 23/1 tới để tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/2.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Kyodo

“Việc giải tán Hạ viện Nhật Bản không phải là một quyết định trốn tránh, cũng không phải sự trì hoãn mà là cùng với người dân định đoạt tương lai của Nhật Bản. Tôi muốn hỏi ý kiến của người dân một cách trực tiếp xem liệu họ có tin tưởng giao quyền điều hành đất nước cho tôi, Sanae Takaichi hay không”, Thủ tướng Nhật Bản phát biểu.

Theo nhật báo Asahi Shimbun, cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 8/2 tới sẽ xoay quanh một số vấn đề mà người dân Nhật Bản quan tâm như những biện pháp được bà Takaichi đưa ra để chống nạn lạm phát, các chính sách tài chính “có trách nhiệm và chủ động” được bà ban hành và mối quan hệ đang ngày một xấu đi giữa Nhật Bản và Trung Quốc.

Trong 16 ngày kể từ khi Hạ viện Nhật Bản giải tán, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra và đây sẽ là khoảng thời gian vận động tranh cử ngắn nhất dành cho các ứng viên thủ tướng kể từ sau Thế chiến Hai.