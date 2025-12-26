Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Theo báo Japan Times, ngân sách trên sẽ gồm cả 100 tỷ Yen để xây dựng lá chắn giúp bảo vệ khu vực biên giới phía tây nam của Nhật Bản trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về động thái quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết: "Ngân sách mới thể hiện mức tối thiểu vô cùng cần thiết để Nhật Bản hoàn thành các nghĩa vụ quốc phòng khi đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất trong thời kỳ hậu chiến".

Báo Guardian cho biết, dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm tài chính tiếp theo của Nhật Bản tăng 9,4% so với năm trước. Sự gia tăng này diễn ra vào năm thứ 4 trong chương trình 5 năm của đất nước nhằm tăng gấp đôi chi tiêu vũ khí hàng năm lên 2% GDP.

Đề xuất ngân sách quốc phòng của Nhật cho năm tới cao kỷ lục. Ảnh: Japan Times

Kế hoạch ngân sách của Nhật Bản tập trung vào việc củng cố khả năng phản công và phòng thủ bờ biển bằng tên lửa đất đối hạm và kho vũ khí không người lái. Để bảo vệ các bờ biển, Nhật Bản sẽ chi 100 tỷ Yen để triển khai quy mô lớn các thiết bị không người lái trên không, trên biển và dưới nước nhằm giám sát và phòng thủ theo một hệ thống có tên gọi là "lá chắn". Hệ thống ven biển này dự kiến được triển khai vào tháng 3/2028.

Các quan chức quốc phòng Nhật Bản đã chỉ ra việc các thiết bị không người lái được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột gần đây và cho rằng việc đưa các thiết bị như vậy vào sử dụng là ưu tiên cấp bách.

Tokyo cũng sẽ dành hơn 30 tỷ Yen để mua tên lửa siêu thanh, loại di chuyển nhanh gấp 5 lần tốc độ âm thanh và 73 tỷ Yen để phát triển các vũ khí mới. Về lý thuyết, những vũ khí như vậy cho phép Nhật Bản tấn công các căn cứ và địa điểm khác của kẻ thù ở xa, mặc dù Tokyo tuyên bố tập trung vào hiệu quả răn đe của các loại vũ khí này.