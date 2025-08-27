Bài kiểm tra tải trọng cầu với 96 chiếc xe tải. Video: BBC

Theo China Daily, quá trình thử tải trọng kéo dài đã kết thúc vào ngày 25/8. Nhóm thử nghiệm cho biết, cây cầu hiện đã được xác nhận đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về độ bền kết cấu, độ cứng và hiệu suất động.

Thử tải, gồm cả tĩnh và động, là bước kiểm tra cuối cùng trước khi cầu được chứng thực an toàn cho xe cộ lưu thông. Nhóm thử nghiệm đã lái 96 chiếc xe tải, nặng tổng cộng 3.300 tấn đến các điểm được chỉ định trên mặt cầu theo từng đợt để đo độ dịch chuyển và ứng suất ở nhịp chính, tháp, cáp và hệ thống treo.

Cầu hẻm núi Hoa Giang ở Trung Quốc dài 2.890 mét với nhịp chính dài 1.420 mét, cao 625 mét so với mặt sông. Khi hoàn thành, cây cầu này sẽ lập kỷ lục là cây cầu cao nhất thế giới và có nhịp lớn nhất thế giới được xây dựng ở vùng núi.