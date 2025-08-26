Ông Putin và ông Trump. Ảnh: Sputnik

Theo các hãng tin RT và CNN, ông Trump hôm 25/8 đã phát biểu như vậy trước các phóng viên tại phòng Bầu Dục của Nhà Trắng. Tổng thống Mỹ cho biết thêm, người đứng đầu Nga cũng thể hiện quan tâm tới vấn đề này trong cuộc gặp thượng đỉnh của họ tại Alaska vào ngày 15/8.

"Chúng tôi muốn phi hạt nhân hóa. Vũ khí hạt nhân quá mạnh và chúng tôi cũng đã nói về điều đó... Đó là một ngày rất thành công về nhiều mặt. Chúng tôi thảo luận về tên lửa, hạt nhân, về rất nhiều thứ khác nữa. Chúng tôi bàn về việc hạn chế hạt nhân và sẽ mời Trung Quốc tham gia. Mỹ có nhiều vũ khí hạt nhân nhất, Nga có nhiều thứ 2 và Trung Quốc đứng thứ 3. Tuy nhiên, Trung Quốc đang tụt hậu rất xa, nhưng họ sẽ bắt kịp chúng tôi trong 5 năm nữa", ông Trump cho hay.

Hiện chưa rõ Tổng thống Mỹ dựa trên cơ sở nào để đánh giá kho vũ khí hạt nhân của 3 quốc gia. Theo số liệu mới nhất của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), Nga hiện sở hữu khoảng 2.591 đầu đạn trong kho và khoảng 1.718 đầu đạn đã được triển khai, so với con số tương ứng là 1.930 đầu đạn trong kho và 1.770 đầu đạn đã triển khai của Mỹ.

Theo ước tính của SIPRI, Trung Quốc sở hữu khoảng 576 đầu đạn, trong khi chỉ có 24 đầu đạn được triển khai. Anh và Pháp sở hữu lần lượt 120 và 280 đầu đạn đã được triển khai.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết, ông đã trò chuyện lại với ông Putin sau hội nghị thượng đỉnh Alaska. "Mỗi cuộc trao đổi giữa tôi và ông ấy đều là những cuộc trò chuyện tốt đẹp. Nhưng rồi, thật không may, một quả bom được thả xuống Kiev hay một nơi nào đó, tôi rất tức giận. Tôi nghĩ chúng ta sẽ kết thúc xung đột. Thật khó khăn", ông Trump bày tỏ và thừa nhận từng nghĩ việc giải quyết xung đột Nga - Ukraine là dễ nhất.